5 libri gialli da leggere in vacanza

Il giallo è un genere che permette di avventurassi in storie ricche di suspense tra tensioni e storie sul filo del rasoio. La trama ricca di colpi di scena, ostacoli e indizi ci permette di entrare in contatto con il protagonista alla ricerca della verità.

Tra una prova insabbiata e sospetti i libri gialli ci fanno compagnia durante tutta l’esatte. Mentre gli amanti di storie romantiche non possono fare a meno di racconti ricchi di passioni, gli amanti dei libri gialli non rinunciano a trame ad alta tensione anche sotto l’ombrellone. Vediamo i migliori libri da mettere in valigia.

Swanson mago della letteratura noir, ci regala una storia in grado di andare alla scoperta delle natura più profonda delle persone. La protagonista è Kate, una ragazza di ventinove anni che vive a Londra e ha alle spalle un passato burrascoso. La follia del suo ex ragazzo ha segnato per sempre la sua vita. Le sue giornate sono scandite da attacchi di panico, tanto da spingerla a lasciare l’università e non uscire più di casa. Per allontanarsi e riprendere in mano la sua vita decide di scambiare casa con il cugino Corbin che vive a Boston. Una volta arrivata a destinazione, trova il cadavere della vicina, ciò che la sconvolge è che Corbin aveva con lei un rapporto complesso. Giorno dopo giorno, Kate deve affrontare ogni sua paura.

Il libro di Lucarelli ci porta nella Bologna del 1944. La città alle prese con un inverno rigido e con i bombardamenti, è divisa in due dalla guerriglia partigiana e dalle Brigate Nere. La violenza di quest’ultimi mette in grande difficoltà anche il comando germanico. Il commissario De Luca, ormai attivo nella polizia di Salò, sa che quei mesi lo stanno trasportando poco alla volta all’inferno. A rendere ancora più difficile la situazione è il ritrovamento di tre cadaveri su cui De Luca deve indagare per conto di tre committenti diversi e con interessi contrastanti.

Lyza Colton è una brillante imprenditrice trentenne, ma la sua vita viene sconvolta quando il padre, premio Nobel per la medicina viene accusato di omicidio. La ragazza convinta dell’innocenza dell’uomo fa di tutto per far cadere le accuse e dimostrare la sua innocenza. Il destino non smette di regalare sorprese alla ragazza. Improvvisamente nella sua vita e in quella del padre, piomba Jack Stein, che travolto da un evento drammatico, abbandona tutto e diventa un senzatetto dedito all’alcol e alle droghe. Il libro mixa con maestria tensione, scienza e romance, perfetti per lasciare il lettore con il fiato sospeso.

Ogni relazione, anche quella che sembra perfetta, ha delle zona d’ombra e questo libro ci rivela la storia di una moglie gelosa, ossessionata dalla donna che ha preso il suo posto. Il libro è anche la storia di una ragazza che sta per sposare l’uomo dei suoi sogni. Il punto centrale è che è una storia di amore e odio, di paura, seduzione e tradimento. Il legame che unisce i tre protagonisti è fatto di poche verità dietro mille bugie. Anche se è difficile l’unico modo per uscire da un rapporto soffocante è dire la verità per voltare pagina.

In ogni quartiere ci sono case che raccontano le storie dei loro abitanti e come sempre c’è una che è diversa dalle altre. Questa è la teoria di Andrea, scrittrice di thriller che ha scelto di vivere a Barcellona nella stessa strada in cui è ambientato L'ombra del vento, il romanzo che l’ha spinta a diventare scrittrice. Andrea trascorre le sue giornate alla finestra della cucina ad osservare fuori, in cerca di ispirazione per il romanzo che sta scrivendo. Giorno dopo giorno immagina quello che succede nelle vite di María e Carlos, la coppia della finestra di fronte dal matrimonio apparentemente perfetto. In realtà Andrea non sa che questa volta la casa diversa dalle altre è la sua. Lo capisce quando un giorno da San Francisco, arriva Victor, il fratello di Nico. È in fuga da qualcosa e quando lo vedrà entrare in una macchina con María, e poi tornare senza di lei, capirà che i segreti si nascondono tra le mura di casa sua.

