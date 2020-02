Gialli per ragazzi: i libri per una lettura da brividi

Quale libro scegliere per i ragazzi? Questa è la domanda che spesso si fanno i genitori. Gli adolescenti sono i lettori più difficili da accontentare. Un'ottima alternativa potrebbe essere il libro giallo.

I ragazzi amano l'evasione regalata da storie in grado di coinvolgerli ed appassionarli. Inoltre tendono ad identificarsi nel personaggio principale e vivere, con la fantasia, le avventure del protagonista. Se volete far appassionare i ragazzi alla lettura sotto in ogni momento della giornata vi presentiamo una piccola guida ai gialli più belli.

Il libro per adolescenti di Doyle porta Sherlock Holmes e il compagno Watson nella brughiera in cui oltre alla nebbia si trovano alle prese con un cane dagli occhi di fuoco che perseguita la famiglia Baskerville. Il detective più famoso di sempre deve indagare sulla morte di Sir Charles, l'ultimo occupante di Baskerville Hall. L'opera a metà tra un libro giallo e un thriller tiene i giovani lettori sul filo del rasoio alle prese con la vera arte dell'investigazione. I ragazzi avranno tra le mani un vero manuale d'investigazione che si basa sulla logica e l'intuito dell'investigatore più intuitivo di sempre.

Un grande classico tra i libri gialli racconta la storia di dieci persone estranee invitate a passare le vacanze in una villa a Nigger Island. Il nome del benefattore rimane ignoto, ma gli invitati per curiosità, per necessità o per opportunismo decidono di accettare l'invito. Giunti sull'isola, si trovano davanti un territorio simile ad una grande testa che spunta dal mare. Una volta arrivati ad accoglierli non c'è il padrone di casa, ma una poesia appesa sul camino di ogni camera e una voce metallica che li accusa di essere degli assassini. Da quel momento inizia per loro un vero e proprio incubo da cui emergeranno solo grazie all'abilità della penna di Agatha Christie.

Il libro giallo di Grishman racconta di un omicidio perfetto. Theodore Boone tredicenne vuole diventare un avvocato, per questo fornisce consulenze ai suoi compagni di classe. Il suo passatempo preferito è indagare in prima persona quando la situazione non lo convince. Improvvisamente si trova coinvolto nel processo di Peter Duffy, un ricco giocatore di golf accusato di aver ucciso la moglie. L'uomo per insufficienza di prove sta per essere scagionato. Solo Theodore può cambiare il corso delle indagini grazie ad un testimone che però non può parlare perchè vincolato da un patto di segretezza.

Intelligenza e deduzione sono le armi preferite da Sherlock Holmes personaggio creato da Arthur Conan Doyle. Con la sua abilità riesce a risolvere anche i casi più intrigati che sembrano non avere soluzione. In questo libro sono riuniti dodici casi, in cui il celebre investigatore inglese deve affrontare situazioni difficili e pericolose. Si va dal salvare la vita di un uomo fino alla messa in sicurezza del patrimonio di una banca, senza escludere il salvataggio di una donna in pericolo. Travestimenti, intuito e la collaborazione dell'immancabilmente Watson, amico e biografo porteranno il detective a risolvere qualsiasi caso.

Il leggendario Orient Express è il luogo in cui l'investigatore Hercule Poirot è costretto a occuparsi di un efferato delitto. Mentre il treno si trova impantanato nella neve, il ricco signor Ratchett viene pugnalato a morte da uno dei passeggeri. L'assassino non può che trovarsi sul treno, ma apparentemente nessuno di loro sembra avere motivo per commettere il crimine. Un'indagine complicata e piena di mistero verrà risolta dall'infaticabile detective.

Il protagonista di questo giallo è Ted Spark. L'adolescente sa di non essere come gli altri, ma non ha molta voglia di cambiare. Nonostante questo ha capito che per essere normale basta dire bugie. Lui che non ha mai mentito, improvvisamente è costretto a dirne tre in due soli giorni per salvare l'indagine parallela condotta insieme a sua sorella Kat. I due sono alla ricerca del cugino Salim sparito, nel nulla. L'ultima volta che lo hanno visto stava sulla gigantesca ruota panoramica di Londra, poi nessuno sa che fine ha fatto. Ted affetto dalla sindrome di Asperger, che porta il suo cervello a ragionare in modo diverso rispetto agli altri, frà di tutto per risolvere il mistero e ritrovare il cugino

