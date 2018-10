The Outsider, il nuovo romanzo di Stephen King dal 23 ottobre in Italia

Il libro edito come di consueto da Sperling & Kupfer, è stato tradotto da Luca Briasco.

L'indagine che si consuma all'interno del romanzo conduce verso la classica brava persona della porta accanto, in un contesto apparentemente tranquillo di una cittadina di provincia, che viene sconvolta da una barbara uccisione di un bambino di 11 anni.

L’atmosfera che si respira durante la lettura è quella di un crescente pathos. Tutto è ben calibrato dando vita ad un romanzo denso, intenso, che cattura il pubblico fino all'ultima delle 544 pagine.

Trama: La sera del 10 luglio, davanti al poliziotto che lo interroga, il signor Ritz è visibilmente scosso. Poche ore prima, nel piccolo parco della sua città, Flint City, mentre portava a spasso il cane, si è imbattuto nel cadavere martoriato di un bambino. Un bambino di undici anni. A Flint City ci si conosce tutti e certe cose sono semplicemente impensabili. Così la testimonianza del signor Ritz è solo la prima di molte, che la polizia raccoglie in pochissimo tempo, perché non si può lasciare libero il mostro che ha commesso un delitto tanto orribile. E le indagini scivolano rapidamente verso un uomo e uno solo: Terry Maitland. Testimoni oculari, impronte digitali, gruppo sanguigno, persino il DNA puntano su Terry, il più insospettabile dei cittadini, il gentile professore di inglese, allenatore di baseball dei pulcini, marito e padre esemplare. Ma proprio per questo il detective Ralph Anderson decide di sottoporlo alla gogna pubblica. Il suo arresto spettacolare, allo stadio durante la partita e davanti a tutti, fa notizia e il caso sembra risolto. Solo che Terry Maitland, il 10 luglio, non era in città. E il suo alibi è inoppugnabile: testimoni oculari, impronte, tutto dimostra che il brav'uomo non può essere l'assassino. Per stabilire quale versione della storia sia quella vera non può bastare la ragione. Perché il male ha molte facce. E King le conosce tutte.

