I thriller scritti dalle migliori penne femminili

Il genere letterario in cui hanno sempre primeggiato i maschi, da qualche anno sta cedendo il passo alle scrittrici donne. I protagonisti dei thriller al femminile sono soprattutto detective e donne. Tenaci e determinate sono pronte ad affrontare avventure e situazione estreme senza perdere la loro grinta. Vediamo insieme le penne che hanno conquistato milioni di fan e i libri da non perdere!



1. La strega di Camilla Läckberg

Tra le più famose scrittrici di gialli scandinavi, decide di dedicarsi alla scrittura dopo un passato da economista. Tra i suoi successi oltre ai libri gialli ambientati nella città natale di Fjällbacka, ci sono anche libri per bambini in cui il personaggio principale è Super Charlie. Nel 2018 torna in libreria con questo thriller in cui i protagonisti sono Erica Falck e il marito, l'ispettore Patrik Hedström. L’uomo accompagnato dalla sua squadra di polizia deve affrontare la scomparsa di una bambina che ricorda alcuni fatti del passato.

2. Mio caro serial killer di Alicia Giménez-Bartlett

Negli anni novanta con il personaggio di Petra Delicado, un’ispettrice senza peli sulla lingua, la scrittrice spagnola ha raggiunto il successo in un periodo in cui le donne detective non erano molto diffuse. Il personaggio che l’ha resa famosa ritorna per affrontare un nuovo caso. Questa volta si tratta di un femminicidio ad opera di un assassino seriale.

3. Il morso della reclusa di Fred Vergas

Lo pseudonimo maschile nasconde la penna di Frédérique Audouin Rouzeau archeozoologa specializzata in medievalistica e appassionata di scrittura. Il suo stile unico, a volte visionario ha dato vita al commissario parigino Jean-Baptiste Adamsberg. Il detective in questo libro è coinvolto in omicidi, rancori e violenze ai danni delle donne.

4. L’intruso di Tana French

La scrittrice americana ormai naturalizzata irlandese, ha sempre raccontato nei suoi libri le avventure della Squadra Omicidi di Dublino. Il protagonista di questo thriller è Antoinette Conway, l’unica donna della Squadra. Con il suo partner Stephen Moran affronta un caso apparentemente facile. Una violenza domestica finita male, con la morte di una giovane donna. Il realtà la vittima era tormentata da un pesante segreto.

5. La ragazza che hai sposato di Alafair Burke

L’avvocato penalista ha sviluppato la sua passione per il crimine dopo che la città di origine, Wichita in Kansas, era stata sconvolta dalla presenza di un serial killer. Il thriller che presto diventerà un film prodotto da Amazon affronta un caso di molestie sessuali. Il colpevole è un professore universitario, ma in realtà poco alla volta si scopre che a tenere le fila di tutto è la moglie, che porta con se una verità inconfessabile.

