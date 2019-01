Giorno della Memoria, i libri da leggere per non dimenticare

La memoria storica è uno scrigno prezioso da custodire con la massima cura. Il 27 gennaio del 1945, le truppe sovietiche entravano ad Auschwitz, in Polonia. Il mondo scopriva gli orrori di tutti i campi di concentramento. Sono passati più di settant'anni dalla fine della seconda guerra mondiale, ma l'olocausto e tutto quello che ne è conseguito non devono mai essere dimenticati. Uomini, donne, anziani e bambini nessuno venne risparmiato. Il numero degli ebrei e di tutti i "diversi" scomparsi fu altissimo, si parla di diversi milioni di persone. Proprio per non dimenticare e per capire cosa è veramente successo le pagine dei libri ricche di racconti, ci hanno tramandato le testimonianze dei sopravvissuti. Vi suggeriamo 5 libri da leggere per ricordare la Shoah.

1. Un libro sulle fragilità e sulla forza di un adolescente: Il filo di Auschwitz di Véronique Mougin

L'autrice Véronique Mougin con una scrittura delicata e forte racconta la storia di un ragazzo, che ha in sè la fragilità e la rabbia tipica degli adolescenti. Tom Sawyer è anche un giovane ungherese che vuole vivere in pieno la sua età rifiutando di seguire le orme del padre. I tedeschi arrivano nella sua cittadina e danno inizio ai rastrellamenti. Tom perde di vista la sua famiglia e rimane solo con il padre. I due riescono a sopravvivere ad Auschwitz cucendo le divise dei nazisti. Una volta uscito dall'inferno dell'olocausto, Tom non è più il ragazzo grintoso di prima, è cresciuto in fretta e deve adattarsi ad un nuovo mondo che non riconosce e che non gli appartiene più.

2. Un libro che ci insegna come sia impossibile non farsi coinvolgere: Il mostro della memoria di Yishai Sarid

Lo scrittore israeliano abituato a misurarsi con i libri gialli, questa volta si misura con il genere storico, esplorando l'animo umano e le sue reazioni davanti all'orrore. Il protagonista è un giovane storico israeliano, mentre segue un dottorato sulla Shoah, per arrotondare fa da guida a gruppi di turisti in visita nei campi di concentramento in Polonia. Ogni giorno ripercorre la vita e gli orrori subiti dagli ebrei, con distacco e un'incoffessata ammirazione per l'efficienza dei tedeschi. Poco a poco le ombre del ricordo e dell'ingiustizia subita dagli ebrei si impossessano della sua mente, trascinandolo in un baratro in cui rischia di perdersi.

3. La testimonianza di come l'amore può sbocciare anche nella distruzione: La lettera perduta di Jillian Cantor

L'autrice molto fedele alla cronaca degli avvenimenti storici, nel romanzo ci racconta due periodi storici, due luoghi lontani che non hanno niente in comune. La Notte dei Cristalli, compiuta da Hitler al fine di sbarazzarsi degli ebrei e conquistare l’Austria e il crollo del muro di Berlino. La protagonista Katie, si troverà in bilico tra questi due periodi. Attraverso la vastissima collezione di francobolli del padre, Katie verrà trasportata in un’altra epoca, poco prima della guerra in un paesino, in cui i sentimenti sopravvivono a tutto, persino alla devastazione della nazzista.

4. Un libro che racconta gli orrori del regime subiti dagli omossessuali: Gli uomini con il triangolo rosa di Heinz Heger

Heinz Heger, pseudonimo di Josef Kohout, è stato prigioniero nei campi di concentramento nazionalsocialisti a causa della propria omosessualità. Nel libro racconta la sua esperienza dalla deportazione nei campi di concentramento di Sachsenhausen e di Flossenbürg all'infamia di dover indossare il triangolo rosa, che identificava le persone omosessuali. Tra torture, stratagemmi e alleanze col nemico l'autore è riuscito a sopravvivere. Il libro è arricchito da un saggio di Giovanni Dall'Orto sulla condizione degli omosessuali italiani sotto il regime fascista.

5. Un romanzo che nasce da una storia vera: Stella di Takis Würger

Il romanzo ispirato ad una storia vera, racconta l'amore e le bugie sullo sfondo di una Berlino rapita dall'ideologia nazista e dalla caccia agli ebrei. Il protagonista Friedrich è un ragazzo che dalla Svizzera arriva a Berlino per inseguire le sue ambizioni artistiche. In una scuola d'arte incontra Kristin, una ragazza bella e sicura di sé. La donna decide di prendersi cura di Fritz facendogli conoscere la vera Berlino, quella delle feste e del divertimento. L'idillio finisce quando Kristin si presenta alla porta di Fritz ferita, con dei lividi sul volto e sul corpo, e gli confessa tutta la verità.

