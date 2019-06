I migliori libri usciti a maggio: ecco i titoli a cui non si può resistere

L'estate è sempre più vicina, state già pensando al sole al relax in spiaggia o in giardino. Se siete alla ricerca di qualche ora spensierata e leggera, quale migliore compagnia se non un bel libro? I fumetti con i loro disegni e storie avvincenti, i libri fantasy caratterizzati da storie magiche sospese in mondi incantati o i gialli pieni di suspance e intrighi, ognuno ha i suoi gusti e le sue preferenze.

Scegliere il titolo giusto non è sempre facile, oltre ai grandi classici il mondo dell'editoria propone nuove uscite e ultime tendenza. Per chi ama rimanere sempre aggiornato e non perdere le ultime proposte, Il mese di maggio è stato ricco di novità.

Pronti a leggere la nuova storia nata dalla penna di Alessia Gazzola, famosa per aver dato vita ad Alice Allevi, protagonista de L'allieva? Non vedete l'ora di immergervi nella suspance e nei colpi di scena che caratterizzano i libri di Marco Manvaldi? Questi sono solo alcuni dei nomi che hanno riempito gli scaffali delle librerie nell'ultimo mese, se siete curiosi di scoprire gli altri autori, ecco alcune proposte che non potete assolutamente perdervi.

L'autrice diventata famosa con la serie L'allieva, mette da parte la sua protagonista preferita e decide di raccontare una nuova storia interamente dedicata a Lena. Illustratrice arrivata ad un punto fermo nella sua carriera, Lena si sente ormai alla deriva. L'occasione per ricominciare tutto arriva quando suo padre le regala la casa a Levura. Sulla nave verso l'isola, poco alla volte riemergono i ricordi indimenticabili delle estati passate in quella casa in cui non ha messo più piede da quando aveva quindi anni, da quando tutto è cambiato, portandosi via un segreto inconfessabile. Nonostante questo, ora è costretta ad affrontare quel segreto che pesa sulla sua anima come se fossero mille. Mentre apre le finestre arrugginite della casa, poco alla volta ricorda le chiacchiere e le passeggiate della sua ultima estate. Pur determinata a rimanere tra quelle mura solo pochi giorni, il tempo di trovare degli affittuari, nulla va come ha immaginato. Poco alla volta la corazza che si è costruita viene scalfita da Tommaso un affascinante ragazzo che l'aiuterà a capire cosa vuole essere e che la verità ha mille sfumature.

Vicende storiche, vita privata, storie d'amore e tradimenti, sono le caratteristiche del libro di Stefania Auci. L'autrice con una scrittura solida, matura e passionale racconta la saga di una famiglia di origini calabresi che nel 1799 arriva a Palermo. I florio sono ambiziosi, pronti ad accogliere le novità e ad arrivare in alto. Con il loro intuito e coraggio i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di spezie la migliore della città, poi avviano il commercio di zolfo, acquistano case e terreni, creano una loro compagnia di navigazione. Quando una nuova generazione è pronta ad assumere la guida della famiglia, la scalata continua. Vincenzo, figlio di Paolo, porta il Marsala, il vino dei poveri, sulle tavole dei re, trovano un metodo rivoluzionario per conservare il tonno e riescono a conquistare tutta Europa. Palermo osserva con stupore e invidia l'espansione dei Florio, ai loro occhi sono sempre degli stranieri i cui soldi puzzano di fatica. É la loro voglia di riscatto sociale che li rende irrefrenabili, nonostante paure e fragilità. Grazie alle loro donne, riescono a conquistarsi ciò che si meritano. É grazie a Giuseppina, la moglie di Paolo, che sacrifica tutto per la stabilità della famiglia, o a Giulia, la giovane milanese che entra come un vortice nella vita di Vincenzo e ne diventa il porto sicuro, la roccia inattaccabile che gli uomini della famiglia Florio sono riusciti ad avere successo.

Marco Malvaldi ci regala un libro che ci permette di guardare il carcere senza un atteggiamento caritatevole, ma immedesimandoci nei panni di chi davvero lo vive sulla sua pelle tutti i giorni. Nato dopo l'incontro dello scrittore con Glay Ghammouri, un ex militare tunisino dalla carriera stroncata in patria per motivi politici e oggi detenuto in Italia a causa di un grave delitto. Con la sua scrittura ironica e a volte paradossale, Malvaldi racconta l'ambiente chiuso del carcere con le sue celle, i suoi corridoi, la stanza del dirigente. Un luogo in cui i detenuti interagiscono, creano legami tra di loro e con i sorveglianti, in cui trascorrono il tempo tra simpatie ed antipatie nei confronti dei loro compagni. L'attenzione si concentra su un tunisino, broker nel suo paese, finito in carcere per un reato che non ha commesso, ma non condannato per una truffa di cui è colpevole. Mentre trascorre la sua pena, si trova coinvolto in una situazione che lo colpisce e lo costringe a una scelta.

L'autrice di bestseller pluriprmiata in Spagna, Clara Sanchez, ritorna con un libro in cui la sua scrittura leggera e delicata riesce ad andare nel profondo dei disagi che caratterizzano l'animo umano. In un certo senso la protagonista di questo romanzo potrebbe essere la versione romanzata dell'autrice e della sua infanzia, che attraverso incontri e punti di riferimento l'hanno portata a diventare la scrittrice che è oggi. Isabel ha dieci anni e passa le sue estati in Costa Brava in compagnia della madre troppo sincera, alla continua ricerca di protezione. La zia Olga, la sua preferita, trascorre le sue giornate tra balli e abiti eleganti. È a loro che si ispira e che vorrebbe somigliare. Mentre il padre si disinteressa a lei, lo zio Albert è l'unico che la trascina fuori da questo torpore. L'uomo infatti le chiede il vero motivo per cui da grande vorrebbe fare la scrittrice ed è l’unico a dirle la verità, cioè che la vita non è come appare, ma diversa. Grazie a questa rivelazione, Isabel che è solo una bambina, pian piano si allontana dal mondo dorato dell'infanzia, capisce che crescere vuol dire cambiare continuamente corpo, voce, volto e animo.

Azione e atmosfera sono gli ingredienti di questo romanzo in cui il protagonista è Tony Carcano, un giornalista che ha subito abbandonato questa carriera. Ormai la sua esistenza è caratterizzata dalla routine. Ha deciso di dedicarsi ai romanzi, caratterizzati da storie d'amore che gli hanno assicurato successo e benessere. Tutto cambia quando nella sua vita piomba Sibylle, una ventenne affascinante, che improvvisamente lo trascina nel suo passato ormai dimenticato. La ragazza gli mostra una fotografia che lo ritrae piú giovane, sorridente, accanto al cadavere di una donna: la madre della ragazza. Tony messo alle strette non può fare altro che ripercorrere il suo passato e una storia che avrebbe voluto dimenticare. Partendo dai ricordi dell'unica inchiesta della sua brevissima carriera di giornalista i due si addentreranno fra le ombre della comunità di Kreuzwirt. Un un piccolo paese che custodisce un mistero fatto di menzogne, di violenza, di avidità e di follia.

Chiara Moscardelli nel suo nuovo libro torna a raccontare le avventure della protagonista di Volevo essere una gatta morta. Con ironia l'autrice ci torna a parlare di Chiara che avevamo lasciato a trent'anni, mentre cercava, senza successo, di diventare una "gatta morta". La ritroviamo a quarantacinque anni, ancora single. Come mai ancora non si è sposata, non ha figli? Per capirlo racconta le sue avventure, le sue storie sbagliate al suo analista. Qui ripercorre i suoi ultimi dieci anni, il trasferimento a Milano e il lavoro in una città che per certi versi le è ostile. Anni caratterizzati da una domanda costante che tutti, persino il dentista o l'ortopedico, le fanno. Perchè è ancora single? Cosí, pur di allontanare questa domanda decide di spacciarsi per vedova, guadagnandosi uno status accettato dalla società. Perchè anche se continua ad essere sola, comunque qualcuno l'ha sposata, anche se poi è morto.

