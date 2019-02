Libri di poesie: i titoli ideali per chi vuole leggere l'amore cantato in versi

Non sempre esprimere i propri sentimenti è facile. Per le persone più riservate diventa un'impresa ardua, che a volte impone dei limiti alla propria libertà d'espressione. Trovare le parole giuste è difficile, ma arrivano in nostro soccorso, poeti e poetesse, che nel corso dei secoli sono riusciti a mettere in rima parole e frasi, regalandogli una musicalità carica di sentimenti. Con il passare del tempo questo genere non ha conosciuto crisi, ma è ancora in voga e gli amanti del genere sono sempre più numerosi. Per chi vuole trovare le parole giuste o vuole conoscere un nuovo territorio della comunicazione letteraria, ecco i libri di poesia d'amore da non farvi sfuggire.

La celebrazione dell'amore platonico: Cento poesie d'amore a Ladyhawke di Michele Mari

Le Cento poesie d’amore a Ladyhawke di Michele Mari raccontano un amore platonico tra il protagonista e Ladyhawke, una donna reale che ha ispirato i versi del libro. La storia inizia sui banchi di scuola, durante l'infanzia. L'amore per la sua musa continua anche durante la giovinezza, ma il poeta non riesce mai a dichiararsi, non per mancanza di coraggio, ma per conservare la relazione in uno stato etereo ed eterno che non poteva essere corrotto dalla natura terrena dell'amore. Attraverso i versi del poeta viviamo una storia d'amore delicata arricchita da uno stile poetico modero e contemporaneo, perfetto sia per gli addetti ai lavori, sia per ci si avvicina per la prima volta a questo genere.

2. Per scoprire le poesie di un Premio Nobel: Opere di Wislawa Szymborska

Stile sicuro, ma delicato, tematiche importanti e la vittoria del Premio Nobel hanno fatto di Wislawa Szymborska un'autorice di culto in tutto il mondo, di certo non poteva passare inosservata anche in Italia. Con il suo stile impavido la Szymborska affronta temi comuni, che quasi diventano proibiti per i poeti. L'amore, la morte e tutto ciò che caratterizza la vita, vengono raccontati in modo naturale con una semplicità quasi disarmante. Il volume ci accompagnerà all'interno della produzione dell'artista polacca per svelarci il suo mondo e la sua visione della vita.

3. Un classico che non può mancare nella propria libreria: Poesie 1924-1964 di Pablo Neruda

Pablo Neruda è uno dei poeti più amati perchè riesce a trasmettere in ogni verso la passione per tutto ciò che lo circonda. Nel libro il poeta celebra l'amore per la sua Matilde Urrutia. Un amore adulto, fatto di carne e di sangue, in cui la quotidianità tra gli innamorati e le loro precedenti esperienze hanno un peso nella vita di tutti i giorni. Nel libro non mancano le poesie dedicate a Garcia Lorca o Rafael Alberti, poeti fortemente politicizzati sullo sfondo della guerra di Spagna e delle dittature sudamericane. Fino ad arrivare alle odi per ciò che la terra produce, come la poesia dedicata alla cipolla un insieme di ironia e delicatezza. Un libro perfetto per chi vuole avvicinarsi alla poesia.

4. Per chi ama lo stile semplice che arriva dritto al cuore: Poesie d'amore di Nazim Hikmet

Nazim Hikmet è tra i più importanti poeti turchi del Novecento, conosciuto per quello che è considerato il suo capolavoro, la raccolta Poesie d’amore. In questi versi il poeta riesce a racchiudere il suo grande impegno sociale e il suo profondo sentimento poetico. Le sue parole racchiudono la dolcezza del mondo orientale e lo stile crudo del contesto occidentale. Le sue poesie sono amate perchè riescono ad arrivare dritte al cuore, grazie al linguaggio semplice.

Se siete innamorati, ma non sapete esprimere i vostri sentimenti, questo libro è perfetto per voi. Il volume contiene 40 poesie con alcuni inediti, da cui trarre ispirazione. Le poesie perfette per i giovani innamorati alle prese con i primi sentimenti possono essere regalate o dedicate alla propria dolce metà. Il libro è arricchito da un pensiero di Roberto Vecchioni.

