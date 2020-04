Luis Sepulveda, i libri che lo hanno reso famoso in tutto il mondo

Scrittore, sceneggiatore e regista: Luis Sepulveda ha emozionato tutto il mondo con i suoi racconti, le sue fiabe, le sue storie. D’altronde la sua stessa vita è stata un autentico romanzo e la sua penna non poteva che essere prolifica.

I lettori di ogni età che si sono appassionati alle sue opere hanno apprezzato i valori come l’amicizia e la fedeltà, grazie soprattutto ai libri in cui Sepulveda ha fatto diventare assoluti protagonisti gli animali, i soggetti ideali per raccontare i problemi quotidiani.

Ecco quali sono alcuni dei suoi titoli che non possono assolutamente mancare nella vostra libreria.

Nel libro d’esordio lo scrittore ripercorre i mesi trascorsi nella foresta amazzonica in compagnia degli Indios Shuar. Dopo essere stato espulso dal Cile, Sepulveda ha deciso di unirsi all’Unesco e studiare l’impatto della civilizzazione sulle popolazioni native. Il protagonista è Antonio José Bolívar Proaño che dopo un’esperienza fallimentare come colono bianco, custodisce nel suo cuore l’esperienza vissuta con gli Indios Shuar. Con loro è entrato in contatto con la natura e il rispetto per la magia delle creature che popolano questo mondo. Solo grazie alla sua esperienza può inseguire e uccidere il tigrillo, un felino che vuole vendicarsi dell’uomo dopo che ha visto lo sterminio dei suoi cuccioli. L’animale non è visto come il nemico, ma il simbolo del senso di colpa verso la natura ferita. Luis Sepulveda nel romanzo oltre a denunciare l’incapacità dell’uomo di rispettare un luogo incontaminato, trasmette la volontà di sperare e di sognare un mondo diverso.

La favola più celebre dello scrittore cileno pubblicata nel 1996, racconta la storia della crescita interiore del gatto Zorba e della gabbianella, Fortunata, che grazie al felino impara a spiccare il volo. La gabbiana Kengah dopo essere finita in una macchia di petrolio nelle acque del mar Nero, arriva in fin di vita sul balcone del gatto Zorba. Prima di morire riesce a fargli promettere di non mangiare l’uovo che sta per deporre, di prendersene cura e di insegnare al piccolo a volare. Alla morte di Kengah, Zorba si prende cura dell’uovo e della gabbianella quando nasce. Anche se mantiene le prime due promesse con facilità, per rispettare l’ultima volontà di Kengah, cioè quella di insegnarle a volare, chiede aiuto a tutti anche a un uomo.

Nel libro pubblicato nel 2013 la protagonista è una lumaca che vive insieme alle altre della sua specie, in un prato chiamato Dente di Leone. Mentre tutte le altre conducono una vita scandita dalla lentezza e dal silenzio, nel tentativo di scappare dagli altri animali, una di loro non accetta questo tipo di esistenza. Consapevole delle sue debolezze, nonostante la disapprovazione delle compagne, decide di intraprendere un viaggio per scoprire il motivo della propria lentezza. Durante il tragitto conoscerà un gufo malinconico e una saggia tartaruga, finalmente scoprirà il valore della memoria e la natura del coraggio. Con questo racconto Sepulveda ci insegna a riscoprire il senso del tempo perduto.

Nella favola pubblicata nel 2015 i protagonisti sono un bambino Aukaman e il suo cane lupo Aufman che significa fedeltà. L’animale orgoglioso e intelligente è anche la voce narrante del libro in cui racconta le difficoltà di vivere in catene e la nostalgia per la libertà che ha assaporato solo da piccolo. Il più grande rammarico è la lontananza con Aukaman, il bambino indio che per lui era come un fratello che con il suo popolo gli ha insegnato il rispetto per la natura e tutte le sue creature. Ora la sua missione è quella di dare la caccia a un fuggitivo. Durante la caccia riscoprirà sé stesso e i legami d'affetto che il tempo non può spezzare. Con questa favola Sepulveda ricorda l’importanza dell’amicizia, dell’ambiente e delle comunità indigene della Patagonia con le loro tradizioni.

Anche in questa nuova favola Sepulveda narra la storia di un’amicizia. Il libro è ambientato a Monaco. Max ormai adulto, ha condiviso la sua vita con il suo gatto Mix. I due hanno un legame indissolubile, infatti, quando il giovane decide di andare a vivere da solo, porta con sé il felino. A causa del lavoro Max è spesso fuori casa. Mix ormai sempre più vecchio e con problemi di vista trascorre le sue giornate in totale solitudine. Un giorno sente dei rumori all’interno della dispensa e capisce che al suo interno c’è un topo. Il roditore inizialmente impaurito, poco alla volta fa amicizia con Mix, tanto che il felino ritrova la gioia di vivere.

Il racconto breve è ricco di suspense e di colpi di scena. Sepulveda narra sette giorni della vita di un killer professionista, sempre impeccabile nelle sue missioni. Dopo l’abbandono da parte della moglie che lo ha lasciato per un messicano, l’uomo cade nello sconforto più assoluto e questo si ripercuote sul suo lavoro. Inizia a compiere errori che mettono a rischio la sua vita e quella dell’associazione per cui collabora. Il suo superiore pronto a licenziarlo, ovvero ad ucciderlo, gli offre un’ultima possibilità per andare in pensione, uccidere un uomo ma per scovarlo dovrà fare tutto da solo. Il killer prova un’inaspettata attrazione verso l’incarico e l’uomo che deve assassinare, senza capirne il motivo. Quando trova l’uomo che deve eliminare, inaspettatamente fa un’amara sorpresa.

