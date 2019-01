I libri da non perdere nel 2019: ecco i titoli più interessanti

Il 2018 si è concluso da qualche giorno ed è stato caratterizzato da libri che di sicuro hanno conquistato più di un lettore. Con l'arrivo del nuovo anno e dell'uscita di nuovi titoli, non mancheranno storie a cui affezionarsi e che ci accompagneranno nel corso del 2019. Tra tante novità in libreria, spesso ci domandiamo quali sono i libri più belli in arrivo? Quali ci faranno appassionare o commuovere? Per non rimanere delusi, vi proponiamo 5 titoli che vi faranno compagnia nel corso del nuovo anno.

1. La ragazza della luna. Le sette sorelle di Lucinda Riley

La serie "Le sette sorelle" di Lucinda Riley si arricchisce di un nuovo volume, il quinto. La protagonista della nuova fatica della scrittrice irlandese è Tiggy. La ragazza ha ricevuto indicazioni sulle sue origini grazie all'incontro con un vecchio gitano Chilli. L'uomo le racconterà la storia di sua nonna: Lucía Amaya-Albaycin. La piccola a soli 10 anni ha dentro di se lo spirito del ballo. La sua bravura e la sua ambizione la porteranno a intraprendere molto presto la carriera di ballerina e a lasciare la famiglia e la Spagna per inseguire il suo sogno. Attraverso questo racconto Tiggy scoprirà un lato di sè stessa finora sconosciuto e a capire il suo posto nel mondo.

2. Serotonina di Michel Houellebecq

A quattro anni dal suo ultimo bestseller, Houellebecq torna in libreria con un libro che di sicuro non passerà inosservato. Se in Sottomissione indagava nella politica di integrazione francese, con il nuovo romanzo lo scrittore francese si interroga sull'animo umano e sulla depressione. Il protagonista è Florent-Claude Labrouste un funzionario del ministero dell'Agricoltura che vive una relazione oramai al capolinea con una donna giapponese. La vita di Florent-Claude è scandita dalla depressione che lo porta a prendere dosi sempre più massicce di antidepressivi l'unico rimedio per affrontare la vita di tutti i giorni, perdendo poco alla volta un pezzo di sè stesso.

3. Sette giorni perfetti? di Rosie Walsh

Nel romanzo di Rosie Walsh nulla è come sembra. L'autrice costruisce certezze che improvvisamente vengono scardinate. Sarah e Eddie si incontrano per caso ed è subito passione. I due passano insieme una settimana perfetta, fino a quando Eddie parte per un viaggio fissato prima di conoscerla e promette di chiamarla. Quella telefonata non arriverà mai. Sarah si chiede se lui l'abbia semplicemente scaricata o se invece gli sia successo qualcosa di grave. Le settimane passano e Sarah scopre di aver avuto sempre ragione. C'è un motivo se Eddie non l'ha più chiamata. E' una storia che spinge a scavare nelle profondità dell'animo ferito, in cerca della verità.

4. Il filo di Auschwitz di Véronique Mougin

Nel mese della memoria arriva il romanzo che ripercorre il dramma dei campi di concentramento. Il protagonista è Tomas Kiss, un quattordicenne scapestrato che rifiuta di studiare e impararne il mestiere di sarto. Nella cittadina ungherese dove vive, nel 1944 arrivano i rastrellamenti e la famiglia di Tomas finisce ad Auschwitz. Qui rimane solo con il padre con cui resiste imparando a cucire le divise degli ufficiali. Sopravvissuto al campo di concentramento, Tomas è ormai un adulto disincantato. Una volta arrivato a Parigi troverà la sua strada.

5. La villa di famiglia di Amanda Hampson

L'autrice del bestseller "Il profumo segreto dei fiori" ritorna in libreria con un nuovo romanzo caratterizzato da una scrittura delicata e aggraziata. I protagonisti sono Mia e Ben, due giovani australiani, che hanno deciso di realizzare il loro sogno e trasferirsi a Cordes-sur-Ciel, nel sudovest della Francia. Qui fanno subito amicizia con i vicini, Dominic e Susannah, due sessantenni inglesi che li accolgono con calore, ma che nascondano qualcosa. Poco alla volta alcuni segreti cominciano ad affiorare. Mia e Ben confusi mettono in dubbio la loro scelta di trasferirsi in Francia.

