I libri perfetti per affrontare la stagione autunnale

L’estate è quasi finita, le giornate diventano sempre più corte e poco alla volta le temperature si abbassano. L’autunno per molti è un periodo di cambiamenti e di nuove energie e si è pronti ad affrontare un nuovo periodo dell’anno, per altri invece rappresenta un momento di malinconia.

In ogni caso la stagione autunnale ha una forte carica psicologica che spinge molti a rifugiarsi nelle pagine dei libri. Complici le giornate più fredde e la voglia di trascorrere del tempo nel tepore casalingo, la voglia di circondarsi di romanzi è sempre dietro l’angolo.

Per affrontare al meglio l‘arrivo dell’autunno, scegliere il titolo giusto è importante. Vediamo insieme i cinque libri che ci accompagneranno nella stagione dei cambiamenti.

Il libro di Jonathan Franzen ci racconta l’autunno inteso come declino della società e incapacità di provare gioia. L’autore affronta la tematica attraverso la famiglia Lambert composta da Enid, Alfred e i loro figli Chip, Denise e Gary. Originari di una città del Midwest americano, i genitori trascorrono le loro giornate in balia di ricordi, rancori e delusioni derivati dal loro matrimonio. Mentre Alfred cerca di ignorare il Parkinson, Enid ha un unico desiderio, avere con sé i figli ormai lontani. Gary, dirigente di banca, sempre sull’orlo della depressione ha accanto una moglie immatura, Chip ha perso il posto all'università per comportamento sessuale scorretto. Infine c’è Denise, chef affermata con una vita privata discutibile secondo i Lambert, che hanno allevato i figli seguendo regole rigide, tipiche dell'America del dopoguerra, attenti a punire ogni deviazione dal giusto.

Bradbury noto per aver scritto “Cronache marziane”, mentre realizzava il suo capolavoro diede vita ad una serie di racconti brevi ambientati nei suoi luoghi d’origine, il Midwest agricolo. Queste novelle, che si distanziano dal libro principale per contenuti che hanno poco di alieno e molto di terreno, sono ambientate nel mese di ottobre. Questo è il periodo dell’anno in cui la luce del sole crea delle sfumature che ci fanno vedere mondi diversi, realtà misteriose che si nascondono dietro la facciata della provincia americana.

Lo scrittore Maurizio De Giovanni, autore di gialli di successo, stupisce e coinvolge il suo pubblico con un altro caso del commissario Ricciardi. Siamo negli anni '30 a Napoli, nel pieno dell'autunno. Ancora una volta il talento e il dono del commissario vengono messi alla prova. L'uomo ha l'abilità di vedere i morti e cogliere il loro ultimo pensiero. Questa volta il commissario si trova alle prese con l'omicidio di un bambino, avvenuta proprio nel giorno dei morti. Il piccolo, orfano, non ha nessuno che lo cerca, che si domanda che fine ha fatto, anche Ricciardi si trova in grande difficoltà. Con l'arrivo in città di Mussolini è costretto a proseguire le indagini clandestinamente, mettendo in dubbio anche il suo dono.

Flaubert nel libro affronta il tema dell'autunno dal punto di vista dei sentimenti. Il racconto della storia del protagonista inizia a settembre, il giovane Frédéric Moreau, inquieto e scontento, sogna di diventare un artista e di inserirsi nella società. Tutte le sue esperienze si trasformano in un nulla di fatto carico di delusioni e infelicità. Poco alla volta questo tipo di sentimento si diffonde in tutti gli aspetti della sua vita, coinvolgendo anche l'amore tenero e profondo per Madame Arnoux, che poco alla volta si corrode. Il libro considerato il capolavoro di Flaubert, è il romanzo del fallimento esistenziale di una generazione che non trova una via di fuga dalla propria mediocrità.

L'opera di Garcia Marquez, si concentra sul tema dell'autunno, quello inteso della vita. Il protagonista è il dittatore di uno stato caraibico, arrivato nell'Autunno della sua vita. Da sempre un uomo dispotico, violento, vendicativo ora vive in un palazzo in rovina, circondato da adulatori. Ha tutto quello che un uomo può desiderare, ma la solitudine del potere è implacabile. Anche se nel corso della vita non si è mai voltato indietro e non si è mai pentito delle sue azioni, ora giunto alla fine dei suoi giorni mostrerà il vero, umanissimo volto del potere.

