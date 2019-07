I libri per ragazzi per un'estate indimenticabile

I ragazzi hanno studiato tutto l'anno e ora si stanno godendo le meritate vacanze. La lettura, però, può accompagnarli fino a settembre senza grande impegno. Ci sono, infatti, dei libri e dei generi che rendono piacevoli queste giornate estive.

Senza la mente occupata da compiti in classe e interrogazioni ci si può concentrare su trame avvincenti, storie d'amore o di amicizia. I giovani più di tutti hanno la capacità di immedesimarsi nei personaggi e nei protagonisti delle storie.

Se siete alla ricerca di romanzi gialli, libri rosa o fantasy, vi proponiamo alcuni titoli che renderanno indimenticabile l'estate 2019 dei ragazzi.

Il libro adatto sia ai ragazzi che agli adulti, è un romnzo ricco di sentimenti, che contiene un inno alla vita. I protagonisti sono tre ragazzi. Filippo Maria dopo aver risposto a tono ad un professore che da anni lo umilia, raggiunge il suo migliore amico Giorgio. Il ragazzo fermo davanti ad una chiesa si domanda perchè non è riuscito a piangere al funerale del fratello. I due incontrano una ragazza, Clo. Basta uno sguardo e i tre capiscono che hanno molto in comune, la voglia di vivere e di cambiare. Quindi si scambiano una promessa: insieme faranno quell'unica cosa che, di lì a vent'anni, si pentirebbero di non aver fatto. Mentre Giorgio e Filippo devono trovare il loro motivo speciale per cominciare a vivere. Clo già lo conosce, ma non riesce a condividerlo con loro, perché a diciassette anni è difficile lasciarsi guardare dentro e credere che esista qualcuno disposto ad ascoltare i segreti che non siamo pronti a rivelare.

A metà tra un thriller e un giallo, il libro è delicato e pieno di humor, con personaggi che si fanno subito voler bene. I protagonisti sono Ted e Kat vivono con i genitori a Londra. Kat è un’adolescente esuberante e un po’ ribelle, Ted è affetto dalla sindrome di Asperger. Tutto scorre nella normalità, fino a quando arrivano da Manchester la zia Gloria, sorella della madre di Ted, con il figlio Salim. I due in procinto di partire per New York, chiedono ospitalità per un paio di notti. Invitato dai cugini per un giro turistico di Londra, Salim vorrebbe fare un giro sul London Eye, la ruota panoramica della città. Mentre sono in fila per i biglietti, un uomo si avvicina loro offrendo il proprio perchè soffre di vertigini e non può salire sulla ruota. Il biglietto è uno, quindi decidono di cederlo a Salim. Kat e Ted seguono con lo sguardo il cugino, ma quando le cabine di aprono del ragazzo non c’è più traccia. Iniziano le indagini e Ted e Kat decidono di seguire i loro sospetti, aiutati dall’intraprendenza di Kat, e dal cervello Ted, arrivano alla soluzione. La storia narrata i prima persona da quest'ultimo ci fa vedere il suo particolare punto di vista.

I ragazzi che amano i gialli, non possono farsi sfuggire uno dei libri più famosi della regina di questo genere. Agatha Christie, ci accompagna con il suo stile inconfondibile, in una nuova avventura che ha come protagonista Hercule Poirot. L'uomo si ritrova sull’Orient Express e durante la traversata il treno è costretto a fermarsi per colpa della neve. Durante la sosta avviene una terribile scoperta, il Signor Ratchett è stato assassinato con diverse coltellate, il responsabile si trova inevitabilmente sul treno. Nessuno sembra avere un valido motivo per commettere il crimine, l'investigatore dovrà far ricorso a tutta la sua abilità per risolvere un caso complicato. Con uno stile semplice e descrittivo, pagina dopo pagina si scoprirà il colpevole.

Il libro da cui è stato tratto un film è una storia per tutti. Nato come romanzo per bambini, in realtà è adatto anche agli adulti, perchè ci pone davanti ad una serie di riflessioni sul nostro comportamento quotidiano. Il protagonista è Auggie, nato con una tremenda deformazione facciale. Dopo anni passati in casa, protetto dalla sua famiglia, i genitori gli propongono di affrontare il mondo esterno e di iscriversi a scuola. Il ragazzo è terrorizzato all'idea di affrontare gli altri. Si domanda come sarà accettato dai compagni e dagli insegnanti? Chi lo guarderà dritto negli occhi e chi farà battute sul suo aspetto? Chi sarà suo amico? Il protagonista è un ragazzo sfortunato ma tenace, che grazie all'aiuto della famiglia e degli amici, non solo affronterà il primo anno di scuola, ma troverà il suo ruolo nel mondo. Il libro inoltre è diviso in otto parti, ciascuna raccontata da un personaggio e introdotta da una canzone che fa da sfondo e da colonna sonora, ai suoi sentimenti ed emozioni.

Per i ragazzi che amano i videogiochi e i thriller, questo romanzo è perfetto. Scritto da Lorenzo Ostuni, star del web grazie al suo canale youtube, il romanzo è pieno di suspance. Ray si sveglia in una cella. Non si ricorda nulla di ciò che gli è successo. Indossa una divisa gialla e al polso destro ha un braccialetto senza fibbia simile a un display spento. Poco alla volta riaffiorano i ricordi. Scoprirà di non essere solo nella prigione, con lui ci sono altri sei prigionieri. Ognuno ha ricevuto delle strane istruzioni da seguire, insieme a un curioso oggetto recapitato sotto la porta della cella. Hanno solo poche ore per salvarsi, per questo decidono di collaborare anche se non mancano litigi e accuse. Poco alla volta iniziano a fidarsi l'uno dell'altro perchè capiscono che solo così possono liberarsi. Come se fossero i protagonisti di un videogioco, prova dopo prova, riusciranno a scoprire cosa è accaduto, chi sono i loro carcerieri e cosa li attende fuori.

Il romanzo anche se appartiene al genere young adult, è ideale anche per gli adulti. L'autore, forte della sua esperienza come sceneggiatore, riesce a creare una trama imprevedibile, dialoghi intensi e scene rapide. Mario Brivio è un ragazzo gracile vessato dai bulli della scuola. Dopo un anno di scuola, la madre decide di spedirlo a trascorrere l'estate a casa della zia, a Castelnero, un paesino del Piemonte ai piedi delle montagne dove non conosce nessuno. L'estate è una stagione piena di magia, anche per uno come Mario che sembra non avere sogni. Tra boschi, torrenti e vecchi ponti di legno, il ragazzo incontra Tata, la ragazza più bella che abbia mai visto. Con lei trascorre intere giornate a intagliare tronchi, costruire armi, e ad assaporare sentimenti fino ad allora sconosciuti. Grazie a lei, Mario diventa parte di un gruppo. Una banda formata da sole ragazze: Tata, Jo e Inca. I ragazzi trascorrono intense giornate fino alla notte della tragedia che li porterà ad abbandonare il loro mondo di bambini ed entrare nell'età adulta.

