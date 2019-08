Sellerio, i titoli per rivivere la storia della casa editrice

Copertina blu e formato tascabile, basta un colpo d’occhio e in un attimo possiamo riconoscere tra i mille colori della libreria, la casa editrice Sellerio.

Fondata nel 1969 da Evira ed Enzo Sellerio, la casa editrice siciliana quest’anno festeggia un traguardo importante, i suoi primi 50 anni.

Il laboratorio culturale simbolo della Sicilia e del sud, ha visto al suo interno, narratori, romanzieri e giallisti del calibro di Leonardo Sciascia e Antonino Buttitta, Antonio Tabucchi, Gianrico Carofiglio e Antonio Manzini, autore del vicequestore Rocco Schiavone.

La Sellerio, inoltre, nella sua scuderia ha avuto l’onore di avere Andrea Camilleri che ha raccontato le avventure del commissario Montalbano e non solo.

Per festeggiare il cinquantesimo anniversario ecco alcuni titoli immancabili nella vostra libreria.

Il libro vanta la collaborazione di otto giallisti che in onore dell’anniversario della casa editrice, hanno deciso di scegliere un libro quello che li ha colpiti di più, tra gli oltre tremila disponibili nel catalogo e ne hanno fatto il centro di un nuovo racconto. Il volume diventa di volta in volta un movente per una morte, lo strumento per una metamorfosi nella vita di una persona, uno scambio di equivoci, una fonte d’ispirazione e molto altro. I racconti sono un modo che gli autori hanno avuto per raccontare la loro esperienza di lettura con Sellerio.

I libri per molti sono un’ancora di salvezza, un modo per viaggiare con la fantasia o per evadere dal quotidiano. Lo sanno perfettamente le autrici di questo volume, Ella Berthoud e Susan Elderkin che hanno creato un vero e proprio breviario di terapie romanzesche, antibiotici narrativi. Se letto nel momento giusto un romanzo può davvero cambiarci la vita, e questo libro celebra la forza curativa di ogni volume. Ogni malanno ha un libro o un autore pronto a curarlo attraverso vicende dei personaggi, aneddoti e biografie di scrittori, invitando ad amare la letteratura.

Tra gli autori più prolifici della Sellerio c’è Antonio Manzini con il suo vicequestore Roberto Schiavone che esordisce in questo volume. Da poco trasferito ad Aosta, perchè corrotto e amante della bella vita, deve affrontare il caso di un uomo trovato morto in una pista sciistica sopra Champoluc. Il cadavere era seminascosto perchè sul suo corpo è passato un cingolato in uso per spianare la neve. La vittima è un catanese, giunto in Valle d’Aosta per aprire una lussuosa attività turistica. Grazie al suo intuito e alla sua bravura, il vicequestore riesce a mettere un tassello dopo l’altro e a scoprire il colpevole.

Tra gli autori che hanno pubblicato per la Selelrio non poteva di certo mancare Gianrico Carofiglio, autore di romanzi avvincenti e ricchi di mistero. In questo volume, l’autore affronta l’omicidio di un bambino di nove anni, il cui corpo è stato trovato in un pozzo. I sospetti e le accuse ricadono su un ambulante senegalese, Abdou Thiam. Ad incastrarlo ci sono indizi e testimonianze, ma soprattutto una foto. Privo di mezzi per difendersi, si prospetta per lui una condanna a vent’anni. Sarà la voglia di riscatto di un avvocato a cambiare il destino di Abdou.

Tra gli autori più prolifici della Sellerio, non possiamo dimenticare Andrea Camilleri da poco scomparso. L’autore di numerose opere che spaziano dal teatro, ai gialli in cui la parola ha un valore centrale, è ricordato soprattutto per il commissario Montalbano. Se siete amanti dello scrittore e del suo personaggio, non potete perdere il centesimo titolo dedicato al poliziotto. La storia affonda le sue radici anche nell’attualità. Montalbano si trova a dover gestire gli sbarchi, i soccorsi ai migranti e a scovare gli scafisti. Aiutato dalla sua squadra, il commissario deve affrontare due casi che lo turbano nel profondo. La violenza ai danni di una migrante e l’omicidio di una sua amica, Marta, conosciuta da tutti perchè era la sarta del posto.

Marco Malvaldi, che ha dato voce ai vecchietti del BarLume e al suo barista pone l’attenzione sugli anziani e sulla difficoltà di trovare il loro posto in una società che si sta evolvendo. Siamo in un paese della costa intorno a Livorno, sempre più meta turistica. Poco alla volta i luoghi in cui i vecchietti passavano le loro giornate, in compagnia dei nipotini, cambiano destinazione diventando palestre o discoteche. Il ritrovamento del cadavere di una ragazza di buona famiglia e viziata, fa scattare nei pensionati la voglia di indagare in compagnia del barista e ci porta alla scoperta di una città di provincia con tutte le sue caratteristiche peculiari.

