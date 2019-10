I libri da leggere assolutamente ad ottobre

I libri sono la compagnia ideale sia in estate che in inverno. Le storie, i personaggi e l’abilità degli scrittori sono in grado di trasportare il lettore in un mondo incantato, pieno di sentimenti e suspance.

Jo Nesbø è il maestro del thriller norvegese che da anni coinvolge gli appassionati del genere con storie ricche di suspense. L’autore torna in libreria con un nuovo capitolo dedicato alla saga noir di Harry Hole. Anche in questo nuovo volume il poliziotto si trova a dover affrontare il suo demone: l’alcool da cui non riesce a separarsi e che ha portato il suo matrimonio al capolinea. La moglie Rakel lo ha cacciato di casa e lui ora abita in un minuscolo appartamento a Sofies Gate trascorrendo le sue serate in compagnia di una bottiglia di whisky. Una domenica si sveglia come sempre con i postumi di una sbornia pazzesca. Questa volta però il risveglio sarà più traumatico del solito. Harry si rende conto di avere le mani e i vestiti ricoperti di sangue. Cosa avrà combinato? Si sarà macchiato di atroci delitti?

Pro. In questo libro si ritorna a respirare l'aria del noir norvegese

Contro. Un po' lungo a volte si perde.

L’opera prima di Fabio Geda è una storia commuovente ed emozionante. Un racconto che è rivolto a tutti, perché parla di sentimenti e di ciò che accade nella vita. Il protagonista è un uomo che ha trascorso quasi tutta la sua vita lontano da casa a causa del lavoro. Il suo compito era costruire ponti in giro per il mondo. Rimasto vedovo da poco, una domenica decide di organizzare un pranzo di famiglia per cogliere l’occasione di vedere i suoi cari e per accantonare per qualche ora quella solitudine che lo accompagna di continuo. A causa di un incidente alla nipote il pranzo viene rimandato, così amareggiato e preoccupato decide di fare una passeggiata e lungo il cammino incontra Elena con suo figlio Gaston, soli come lui. Saranno loro a diventare, a sorpresa, i suoi ospiti dandogli la possibilità di essere il padre è il nonno che non è stato per i suoi familiari.

Pro. Un romanzo con una narrazione scorrevole.

Contro. Trama semplice.

Mario Calabresi nel suo nuovo romanzo ci racconta il senso di vuoto che si prova dopo una perdita di ogni tipo, da quella che si vive quando si perde un genitore, un figlio, un lavoro o si cambia città. La consapevolezza che la persona che avevamo accanto da anni, non tornerà più o che la quotidianità cambierà, lascia nelle persone un senso di spaesamento, simile ad una vertigine. Dopo il primo momento di incertezza, in noi nasce la consapevolezza che la mancanza porterà un cambiamento. Proprio questo attimo è il protagonista assoluto del libro di Calabresi. In questo modo l'autore analizza il proprio vissuto e quello di chi lo circonda. Questa diventa un'occasione per analizzare il passato e la forza che contraddistingue le persone capaci di guardare il proprio dolore e affrontarlo.

Pro. Il libro ha una scrittura scorrevole.

Contro. La storia è molto personale.

In questo romanzo l'autrice Camilla Baresani mette al centro di tutto la gelosia, un sentimento passionale spesso causa di spiacevoli conseguenze. Il protagonista del libro è Antonio, un giovane di origine caprese che ha scelto di trasferirsi a Milano per cercare fortuna nel lavoro. L'uomo sposato con una donna dalla bellezza nordica, incarnazione della famiglia perfetta, ha una relazione con la sua collaboratrice. Quando sembra essere riuscito a tenere a bada la tanto temuta gelosia, riceve una telefonata inaspettata dall'amante, ma non tutto va come previsto. Pagina dopo pagina l'autrice ci porta a svelare il mistero e quello che è successo.

Pro. Descrizione dei luoghi coinvolgente.

Contro. Chi ha letto il libro, non ha riscontrato aspetti negativi.

Chi ha amato "Il racconto dell’Ancella" ed era in attesa del sequel, può tirare un sospiro di sollievo, perchè il secondo capitolo è finalmente arrivato. I testamenti di Margaret Atwood ci trasporta nuovamente negli orrori del regime di Gilead, questa volta raccontati attraverso gli occhi di zia Lydia. La donna a differenza della protagonista del primo volume, è una persona odiosa, spietata, pronta a massacrare le sue vittime. Nonostante questo, alcuni aspetti del suo carattere potrebbero far cambiare opinione agli appassionati.

Pro. Riesce ad essere la continuazione perfetta del libro precedente.

Contro. In alcuni punti risulta un po' debole.

La vita è fatta di legami, rapporti, sorrisi, attenzioni e l'importanza di tutti questi aspetti è racchiusa all'interno del libro. L'autrice racconta la storia di Andrea Dileva, quarantenne professore di greco, che improvvisamente si sveglia una mattina senza cuore. In realtà non è morto, semplicemente sta scomparendo alla vista delle persone che lo circondano. Andrea sta diventando invisibile agli occhi della compagna, abituata alle sue assenze, e a quelli della sua amante che ogni sera torna a casa tra le braccia di suo marito e di suo figlio. Con ironia e leggerezza l'autrice racconta la ricerca di Andrea di una storia simile alla sua in un contesto in cui i rapporti sono sempre più difficili e facili ad incrinarsi.

Pro. Un romanzo profondo adatto a tutti.

Contro. I lettori non hanno trovato aspetti negativi nel romanzo.

