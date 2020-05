Libri di viaggio per scoprire nuovi territori

Partire per un viaggio non vuol dire solo preparare la valigia, ma anche informarsi sulle bellezze del posto. Romanzi, racconti o guide fotografiche diventano un aiuto indispensabile per capire la realtà vicina e lontana.

Fare proprie le esperienze di chi ci è già stato ci permette di conoscere profondamente ogni cultura senza filtri.

Come sempre i libri si rivelano dei veri compagni di viaggio, perfetti per far vivere incredibili avventure on the road rimanendo comodamente a casa.

I racconti di viaggio permettono di trovare nuove ispirazioni, in attesa di riprendere lo zaino in mano, ecco alcuni libri di viaggio che ci permetteranno di scoprire nuovi continenti e luoghi rimanendo comodamente seduti sul divano o immersi tra piante e fiori del nostro giardino.

Umorismo, autoironia, aneddoti e curiosità storiche sono le caratteristiche principali dei libri di Bill Bryson. Dopo Una Passeggiata nei boschi, in cui va alla scoperta degli Appalachi, lo scrittore parte alla volta dell’Australia. Grande e sconfinata, Bryson con il suo diario di viaggio nello zaino, decide di salire su un treno per attraversare il deserto interno, a bordo della macchina entra in contatto con le città e le affascinanti strade costiere. Lungo il cammino ha incontrato aborigeni, vecchi hippy e surfisti con i quali ha chiacchierato e ha scoperto le meraviglie di questa nazione. Tutto raccontato con partecipazione e allegria.

Pro. L’autore regala anche nozioni storiche per capire meglio l’Australia.

Contro. Per alcuni è un po’ lento.

L’autore del libro, Kapuscinski, è un viaggiatore curioso che decide di andare alla scoperta dell’Africa, non come semplice turista, ma immergendosi totalmente nel continente. Lontano dai luoghi stereotipati, decide di condividere il suo viaggio con gli abitanti del posto, di vivere all’interno di case con scarafaggi. Nella morsa del caldo asfissiante si ammala di tubercolosi e decide di farsi curare negli ambulatori locali, rischia la morte per mano di un guerrigliero. Nonostante la paura non rinuncia mai allo sguardo lucido del reporter, raccontando con lucidità le storie di Amin Dada o della tragedia del Ruanda, del villaggio o della città di Lalibela. Il libro è un racconto fondamentale per scoprire un’Africa da poco passata all’indipendenza dopo secoli di colonialismo.

Pro. Attraverso i suoi racconti si rivive il contesto in cui si trovava.

Contro. In alcuni punti è un po’ lento.

Se volete conoscere di più l’America e tutti quei territori poco battuti, questo libro non può mancare nella vostra libreria. Ambientato nel 1978, racconta la storia di un ex insegnante di inglese del Missouri che decide di mollare tutto per andare alla scoperta dell’America. É il giorno dell'equinozio di primavera quando sale a bordo del suo furgoncino e inizia il suo viaggio. Scegliendo solo strade secondarie percorre un itinerario che lo porta da Columbia a Columbia. Attraverso i percorsi che un tempo sulle cartine venivano segnati in blu, attraversa le Caroline, il Texas meridionale, lo stato di Washington, il Montana e il New England. Sul suo percorso incontra personaggi indimenticabili che lo cambieranno per sempre.

Pro. Ci fa conoscere territori sconosciuti dell’America.

Contro. Per alcuni utenti in alcuni punti è poco scorrevole.

Amate le due ruote e la libertà che solo una moto può regalarvi? Allora questo libro è un modo per viaggiare comodamente seduti sul divano e andare alla scoperta dell’America, dal Minnesota al Pacifico. Una mattina il protagonista sale sulla sua motocicletta in compagnia del figlio di undici anni e un paio di amici. Il suo obiettivo è vivere il viaggio, più che raggiungere la destinazione. Il paesaggio, che muta dagli acquitrini alle praterie, ai boschi, ai canyons, lo porta a farsi delle domande e ad intraprendere un viaggio in sé stesso. Il libro scritto nel 1974 in poco tempo è diventato il simbolo dell’itinerario dell’autore nella sua mente.

Pro. Libro scritto bene e non cade nella banalità.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ difficile da capire.

Un matrimonio finito, la morte prematura della madre e una giovinezza difficile, spingono la ventiseienne Cheryl a lasciare tutto e intraprendere a piedi un viaggio alla scoperta di sé stessa e dell’America. Scopre una nazione selvaggia tra montagne, foreste, animali, torrenti impetuosi, caldo torrido e freddo estremo. Una storia di avventura e formazione, che porta alla rinasciate e alla consapevolezza della fragilità umana davanti alla grandezza della natura.

Pro. La scrittura è scorrevole.

Contro. Per alcuni il libro è troppo introspettivo.

Conoscere le meraviglie del mondo attraverso un libro è possibile grazie a questo volume in cui attraverso le foto permettono di intraprendere un tour tra le meraviglie del mondo. Oltre 200 fantastiche località, famose e sconosciute, naturali e opere dell’uomo. L'eccezionale cascata Hi'ilawe nelle Hawaii, alta come un grattacielo di 120 piani e raggiungibile solo attraverso una strada ripida, l'isola norvegese di Spitsbergen, caratterizzata da un paesaggio alieno in cui la NASA simula le future missioni su Marte. Impossibile non rimanere affascinati da Marsiglia, il nuovo polo culturale europeo, ed esplorare le gallerie sotterranee, nascoste per secoli, che si diramano sotto il Muro del Pianto a Gerusalemme. Corredato da informazioni pratiche su ogni località, questo volume è di ispirazione per chi ama scoprire il mondo dalla propria poltrona.

Pro. Libro ben fatto e curato.

Contro. Per alcuni si concentra troppo su Canada e Stati Uniti.

