I migliori libri per iniziare la dieta dopo le feste

Siamo a gennaio, ancora in tempo per ritrovare la nostra forma, ahi-noi persa durante le feste, e prepararci per la prova costume che non è così lontana come pensiamo. Ogni dieta ha le sue peculiarità, ma tutti sappiamo che per arrivare a un peso forma costante e senza ripercussioni sull'organismo, abbiamo bisogno di un programma dietistico scandito nel tempo, per permettere al nostro fisico di abituarsi al nuovo regime.

Molti pensaranno che è ancora una stagione fredda, dove non si può dire di no a una golosa cioccolata calda, o a un dolce appena sfornato, ma si ricrederanno scoprendo che esistono tanti alimenti più sani, per soddisfare la propria golosità.

Ecco quindi i nostri consigli su alcuni libri con le migliori diete, provate e testate, che non rimpiangeremo di certo nella prima calda giornata, in cui dovremmo sfoggiare il nuovo costume.

1. La dieta per ritrovare la salute: Gruppi sanguigni e combinazioni alimentari

Questa dieta, a cura del Dr. Mozzi, è raccolta in un libro che non vi pentirete di aver comprato e di aver sperimentato. Infatti all'interno del libro sono presenti diverse guide a seconda del nostro gruppo sanguigno di appartenenza che, per chi non lo sa, ha bisogno di determinati prodotti alimentari e allo stesso tempo, soffre la somministrazione di alcuni cibi, nocivi per il nostro organismo. Il rischio è quello di scoprire che un nostro frutto preferito potrà essere nemico del nostro sangue, ma il vantaggio sarà tutto in salute e scomparsa di alcuni disturbi.

Un libro diverso, come la sua autrice, che riprende l'antica saggezza alimentare fatta di cibi semplici ma corretti per mantenere il peso che si andrà a perdere. Spesso le diete permettono cibi e ne proibiscono altri, spingendoci a mangiare alimenti trasformati che ci lasciano più affamati di prima. Con alcuni consigli specifici, questa dieta è un'educazione all'alimentazione che ci aiuterà a tornare alla naturalezza delle tradizioni. Sfatando falsi miti, il libro fornisce un piano alimentare articolato in quattro fasi, ognuna dalla durata di un mese, con menu tipo e ricette appetitose rieducando il gusto alla riscoperta dei sapori semplici.

3. Per potenziare il sistema immunitario: La dieta del Microbioma

Il libro di Michael Mosley analizza il microbioma, ovvero l'insieme dei microrganismi che abitano il nostro intestino, influendo sul nostro sistema immunitario e sul nostro umore. Il cibo spazzatura e l'uso di antibiotici attaccano molti batteri buoni, che contribuiscono alla difesa da parte di allergie, intolleranze. Sulla base delle più recenti ricerche scientifiche, l'autore ci spiega come il corretto equilibrio della flora batterica intestinale sia decisivo, fornendo curiosi spunti e ricette con cui donare equilibrio al nostro sistema immuniatrio. Questa dieta è ottima per perdere peso, senza perdere di vista le buone abitudini alimentari.

4. Veloce e depurativa: La dieta Detox in 10 giorni

Per chi ama i risultati rapidi, ma con un maggior sacrificio, questa dieta a cura di Mark Hyman è l'ideale. Il libro propone un programma rapido per perdere peso in 10 giorni e riattivare l'organismo con i cibi sani e disintossicanti. Con la giusta combinazione di cibi efficaci e di esercizi mirati permette di bloccare l'azione dell'ormone che presiede all'accumulo di grasso. Riabituando il corpo con gli alimenti depurativi, si guadegnerà energia e qualità del sonno. Per i meno coraggiosi sarà dura l'"astinenza" dai carboidrati nei primi giorni, ma i risultati ripagheranno degli sforzi.

5. Dolorosa ma efficace: La dieta Dukan dei 7 giorni

La nuova versione del famoso Pierre Dukan, che ha spaventato ma fatto dimagrire moltissimi audaci, spalma in 7 giorni e in modo più dolce, una dieta basata sul metodo della Scala Nutrizionale. Pensata per chi vuole dimagrire con ritmi non troppo frenetici, questo libro propone alternative alimentari che possano far convivere anche il desiderio di un bicchiere di vino con un regime serrato. Giorno dopo giorno durante la settimana si aggiungono valori nutrizionali, arrivando ad avere un equilibrio sano ma perdendo i kili di troppo. Consigliato per chi non supera i 15 kili di sovrappeso.

