Libri maggio: le novità più interessanti

Autobiografie, libri gialli o romanzi dedicati ai ragazzi, ogni periodo è ideale per leggere un buon libro e la primavera non è da meno. Grazie al tempo libero a disposizione, il libro diventa un compagno affidabile per combattere la noia.

Storie, avventure e thriller arricchiscono le nostre giornate e ci permettono di viaggiare rimanendo comodamente a casa.

La primavera è il momento migliori per scoprire piacevoli sorprese letterarie che ci accompagneranno pagina dopo pagina durante tutto il mese di maggio.

Vediamo i migliori libri per le appassionate di storie romantiche, di mondi fantasia e per i più giovani.

L’autore di libri gialli, Maurizio De Giovanni, torna con un nuovo libro che ha come protagonista l’ispettore Davide Pardo che si trova a dover fare i conti con il passato. Una mattina di inizio primavera incontra in un bar il vicecommissario Angelo Fusco. L’uomo fiaccato nel corpo e nell’animo ha bisogno di un favore. Antonino Lombardo, un detenuto che sta morendo, vuole incontrarlo ma non è semplice. Pardo esita, sbaglia e compie un disastro. Per rimediare si rivolge a Sara Morozzi, ex agente dei Servizi. Dopo aver perso il figlio, nella sua vita è tornata la luce grazie alla nascita del nipotino. La tranquillità ritrovata vacilla al solo nome di Lombardo, un uomo che porta con sé troppi ricordi dolorosi. Maurizio De Giovanni ci porta all’interno di un'indagine pericolosa, che ci condurrà a scoprire chi siamo davvero.

Gli appassionati della saga non possono perdersi il nuovo capitolo della serie. La decima edizione degli Hunger Games è arrivata, a Capitol City il diciottenne Coriolanus Snow è stato chiamato a partecipare ai Giochi come mentore. Sa che è una grande occasione e anche l’unica per accedere alla gloria. La potente casata degli Snow ora sta attraversando il suo periodo più buio, il loro destino è nelle mani di Coriolanus. Anche se si è preparato al meglio tutto è contro di lui, è al capo del distretto più debole e gli è toccata la femmina della coppia di tributi. Ogni scelta di Coriolanus influenzerà i possibili successi o insuccessi della ragazza. Mentre dentro l'arena si sta svolgendo un duello all'ultimo sangue, fuori Coriolanus inizia a provare qualcosa. Il ragazzo è ad un bivio, scegliere tra le regole e il desiderio di sopravvivere.

Il regista Ferzan Ozpetek, ormai arrivato al terzo libro, questa volta intesse un intenso thriller in cui i sentimenti fanno da filo conduttore. In un emozionante susseguirsi di colpi di scena, avanti e indietro nel tempo, lo scrittore porta il lettore a ritroso fino agli anni settanta, tra Roma e Istambul. Una domenica mattina di fine giugno Sergio e Giovanna, stanno aspettando i loro amici a pranzo. Mentre stanno facendo gli ultimi preparativi una sconosciuta si presenta alla loro porta. Molti anni prima ha vissuto in quella casa e vorrebbe rivederla un'ultima volta. Si chiama Elsa Corti e nella borsa ha con sé vecchie lettere che nessuno ha mai letto e che contengono un terribile segreto che potrebbe mettere in pericolo l’esistenza tranquilla di Sergio, Giovanna e dei loro amici.

L’autobiografia di uno dei registri più famosi di sempre, ci porta tappa dopo tappa attraverso la vita di Woody Allen, dalla sua infanzia a Brooklyn, passando per l’adolescenza fino agli esordi nel mondo dello spettacolo quando faceva il comico nei locali notturni. Una vita costellata di successi cinematografici e riconoscimenti. Nell’autobiografia non mancano anche gli amori, i matrimoni costellati da passione e burrascose liti che hanno portato ad inevitabili rotture.

Una storia di amicizia e condivisione lega Sara e Marta. Si sono incontrate per la prima volta nei bagni delle scuole elementari e da quel momento non si sono più lasciate. Ogni gioia e dolore viene affrontato insieme anno dopo anno. Crescono, si innamorano, si arrabbiano e non smettono mai di ascoltarsi. Se si ha la fortuna di avere accanto una persona che conosce tutto di te e che sei sicura non ti abbandonerà mai, la paura scompare e si ha il coraggio di affrontare tutto.

Gli amanti dei libri di fantascienza non possono perdersi il secondo volume de “Il portale degli obelischi“ della trilogia La Terra Spezzata di N. K. Jemisin. In questo secondo volume Essun ha scoperto che Alabaster è ancora vivo e che è colpa sua se c’è stata la frattura nel continente e l’arrivo di una Stagione che forse non terminerà mai. Ora Essun sa che dovrà ricorrere a tutti i suoi poteri per chiamare un obelisco e fare in modo che il destino del continente Immoto non sia segnato. Anche Nassun, la figlia che Essun non vede da tempo, ha deciso di dedicarsi alla sua dote di orogenia, ma come il padre si troverà a dover compiere scelte decisive, in grado di mutare il futuro del mondo intero.

