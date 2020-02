I film candidati all’Oscar che hanno preso ispirazione dai libri

La notte degli Oscar è un momento atteso dagli appassionati di cinema e come ogni anno verrà proclamato il film migliore o l’attore che ha brillato per la sua interpretazione.

Negli ultimi anni molti registi hanno deciso di prendere spunto per le loro pellicole da libri che li hanno particolarmente colpiti.

Vediamo insieme i migliori titoli che si sono contesi o si contenderanno la statuetta più ambita.

Un grande classico della letteratura, che ha affascinato intere generazioni di ragazze, ha avuto diverse trasposizioni cinematografiche. Il capolavoro di Louisa May Alcott narra la storia delle sorelle March e dell'emancipazione femminile. Il padre impegnato nella Guerra di Secessione, lascia a casa Meg, Jo, Amy e Beth che con coraggio e determinazione affrontano la loro vita. A volte si trovano davanti a scelte difficili che sfidano le convenzioni e le norme del periodo. La trasposizione di Greta Gerwig è candidata a sei statuette, tra cui la più importante, quella come miglior film.

Il film candidato a sei Oscar, tra cui miglior film, miglior sceneggiatura, scenografia, miglior montaggio, costumi e miglior attrice non protagonista, con Scarlett Johansson, è liberamente ispirato al libro di Christine Leunens "Come semi d'autunno". La storia è quella del timido Johannes, viennese, fedele alla dottrina hitleriana perchè allevato a scuola con questi principi. Il ragazzo cambia quando scopre che sua madre ha dato ospitalità a una giovane ragazza ebrea di nome Elsa. Johannes si innamora di Elsa e immagina di avere come migliore amico Hitler. In seguito alla sparizione dei genitori, il ragazzo si prende cura della giovane e temendo di essere abbandonato dopo la fine del conflitto, le fa credere che la guerra ancora è nel vivo.

Candidato a 10 premi Oscar tra cui quello come miglior film, la pellicola diretta da Martin Scorsese è tratta dal romanzo omonimo di Charles Brandt. Il libro come il film è un viaggio nel crimine organizzato, le sue dinamiche interne, le rivalità e le connessioni con la politica. La scomparsa di Jimmy Hoffa, leader sindacale, definito l'uomo più potente degli Stati Uniti dopo il presidente, è uno dei più grandi misteri della storia americana. Frank Sheeran, detto l'Irlandese, prima di morire decide di confessare tutti i suoi crimini a Charles Brandt, procuratore che ha condotto innumerevoli inchieste sulla malavita americana. L’Irlandese rivela il suo coinvolgimento in più di venticinque omicidi, tra cui anche quello di Jimmy Hoffa.

Tra le pellicole che hanno lasciato un segno a Hollywood c’è senza dubbio Revenant. Vincitore dell’Oscar come miglior regia, miglior fotografia e Leonardo Di Caprio come miglior attore protagonista. La pellicola tratta dell’omonimo romanzo di Michael Punke, racconta la vera storia di Hugh Glass, esploratore e cacciatore di pellicce lungo la frontiera americana del 1822. La sua vita è stata caratterizzata da difficoltà e continue sfide a cui il protagonista è riuscito a resistere. Bestie, nemici e intemperie, non hanno scalfito l’animo e il coraggio di Glass mosso solo dal desiderio di vendetta.

Il film diretto da Tom Hooper, che ha visto Alicia Vikander vincere l’Oscar come miglior attrice non protagonista, è tratto dal romanzo "La Danese" di David Ebershoff. L’autore racconta la storia di Lili Elbe, una delle prime persone a essere riconosciuta come transessuale e la prima ad affrontare una pericolosa e complicata operazione di riassegnazione sessuale. Siamo a Copenaghen, agli inizi del Novecento, Einar e la moglie stanno dipingendo nel loro atelier, lui realizza paesaggi, lei ritrae ricchi committenti della borghesia cittadina. Per completare il ritratto di una nota cantante d'opera, Greta domanda al marito di posare in abiti femminili. Inizialmente rifiuta poi accetta e da quel giorno Einar capisce che la sua anima è divisa, da una parte l'artista innamorato di sua moglie, dall'altra Lili, una donna che non vuole più nascondersi.

