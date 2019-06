Lena e la tempesta il nuovo libro di Alessia Gazzola: la nostra recensione

Lena e la Tempesta è il nuovo romanzo di Alessia Gazzola diventata famosa con la serie L’Allieva. La scrittrice abbandona la storie e le avventure di Alice per tuffarsi nel mondo di Lena.

La protagonista del nuovo romanzo è una giovane illustratrice che da oltre 15 anni nasconde dentro di sé un segreto che è difficile da dimenticare. Tutto ha inizio sull’isola di Levura, luogo in cui da piccola passava le sue estati in compagnia della famiglia.

Lena è un’adolescente bella, allegra e simpatica che ha mille sogni nel cassetto, ma di quella ragazza a distanza di anni è rimasto poco. Ora è una ragazza chiusa in sé stessa, gentile, molto silenziosa che cerca disperatamente l’affetto delle persone che la circondano, senza riuscirsi.

Suo padre, il suo punto di riferimento è un famoso scrittore che ha deciso di trasferirsi in America e iniziare una nuova vita con una nuova famiglia. Anche sua madre è una scrittrice, di romanzi rosa, ma molto cinica che vive a Parigi.

Lena come i suoi genitori è un’artista, ma nel campo del disegno. Per lei foglio e matita è il suo modo per esprimere quello che prova. Nonostante il successo iniziale, la sua carriera ha subito una battuta d’arresto perché le sue opere sono bloccate, non riescono ad esprimere fino in fondo quello che vorrebbe.

La ragazza cerca da 15 anni di tornare alla normalità, ogni volta che è vicina alla meta, succede sempre qualcosa che la riporta indietro ed erge un nuovo muro tra lei e una vita spensierata. Al verde e con la voglia di dare una svolta alla sua vita, Lena decide di lasciare Milano e di tornare dove è iniziato tutto, sull’isola di Levura, nella casa dove tutto è iniziato.

La ragazza è convinta che solo affrontando le sue paure può andare avanti. Il suo piano è quello di affittare la villa durante l’estate, mentre lei alloggerà all’interno della dépendance per accumulare un po’ di denaro e trovare la sua ispirazione per avere una svolta nella carriera.

Il suo piano sembra perfetto, ma non ha messo in conto gli eventuali incontri. Qui, infatti, incontra il suo vicino di casa, Tommaso un medico di Milano che come la protagonista nasconde un segreto. Mentre l’uomo riesce ad aprirsi Lena, la ragazza non riesce a condividere con lui quello che le è successo su quell’isola, anche perché il passato torna improvvisamente nella sua vita.

Solo lasciandosi andare, cedendo al dolore e alle paure, facendosi travolgere da un passato forte come una tempesta, Lena potrà ricominciare e ricostruirsi una nuova vita.

La protagonista del libro è una ragazza forte e decisa, ma spaventata ed estremamente sensibile. La sua vita è stata caratterizzata da un segreto che l’ha cambiata nel profondo. Un cambiamento di cui nessuno si è reso conto, ma che l’ha costretta sempre di più a chiudersi in sé stessa.

Il ritorno sull’isola le ha insegnato che bisogna avere fiducia nel futuro e andargli incontro con coraggio. L’autrice affronta con delicatezza una situazione psicologica difficile, con piccoli sprazzi di leggerezza perfetti per regalare anche ad un personaggio pieno di freni e difficoltà un pizzico di spensieratezza per affrontare al meglio le difficoltà che ci circondano.

Il tratto distintivo di questa storia è il percorso della protagonista che con coraggio riesce a crescere e ad affrontare tutte le sue paure per vivere in pieno il suo presente e futuro.