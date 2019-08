I leoni di Sicilia di Stefania Auci, la nostra recensione

Saga familiare e eventi storici sono i tratti distintivi de “ I leoni di Sicilia ”, il primo volume chededica alla famiglia

Tutto ha inizio nel 1799 quando i Florio sbarcano a Palermo da Bagnara in Calabra. I fratelli Paolo e Ignazio sono stati costretti ad abbandonare la loro terra natia, per questo sono determinati ad avere successo, riuscendoci inaspettatamente in breve tempo.

Sviluppano la loro bottega di spezie, per poi investire nel commercio di zolfo. I proventi gli permettono di acquistare terre, case e di creare una compagnia di navigazione che porterà in tutta Europa il marsala, il vino dei poveri, che grazie a loro raggiunge le tavole dei re.

I Florio riescono ad attraversare i problemi politici, economici e le epidemie senza conseguenze, determinati a raggiungere il loro obiettivo

Lo spirito che ha spinto i due fratelli ci porta a riflettere sulle difficoltà di abbandonare il luogo di origine e il riscatto all’interno di una società e di un luogo diverso da come appare. La voglia di rivalsa e l’ambiente in cui vivono cambierà per sempre i protagonisti e la loro morale.

In tutto ciò, Palermo con i suoi nobili, osservano con stupore misto ad invidia la fortuna dei protagonisti. Sono uomini eccezionali che sono diventati quello che sono grazie anche all’aiuto delle loro donne. La loro fragilità viene compensata dal coraggio di Giuseppina, moglie di Paolo, pronta al sacrificio pur di salvare la stabilità della famiglia e Giulia, milanese così lontana dalla visione del sud, che conquista Vincenzo diventando la sua ancora di salvezza.

L’autrice all’interno del libro dedica una parte importante al ruolo della donna all’interno di una società maschilista, in cui lei e i figli venivano considerati proprietà del capofamiglia.

“I Leoni di Sicilia” è un romanzo storico perfetto per chi ama questo genere. Accanto alla saga familiare è raccontata la storia del sud Italia, le dinamiche e il ruolo della nobiltà nel corso dell’Ottocento. Ogni capitolo, infatti, è caratterizzato da detti del posto e da un piccola nota storica che riporta avvenimenti reali del periodo.

Lo stile discorsivo ed elegante conquista pagina dopo pagina il lettore spingendolo a perdersi nelle vicende della famiglia Florio e ad affezionarsi ai personaggi.