M. Il figlio del secolo l'ultimo libro di Antonio Scurati, la nostra recensione

Grazie a volume, a distanza di anni dall’ascesa del regime, si potrà realmente capire il clima sociale e politico dell’epoca in cui l’opposizione e i personaggi ostili al governo non mancano.

Il lettore pur sapendo come si è svolta la storia, nel corso della lettura si trova a sperare che all’improvviso tutto possa cambiare. La narrazione della salita al potere dei Fasci durante le elezioni del 1919 sembra quasi impossibile e Mussolini appare come un leader pronto a rinunciare alla sua ascesa politica.

Scurati narra l’ascesa al potere del duce, dalla formazione dei Fasci di combattimento avvenuta nel 1919 al discorso di Mussolini in Parlamento in merito al delitto Matteotti avvenuto nel gennaio del 25.