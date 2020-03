Quel che affidiamo al vento di Laura Imai Messina la nostra recensione

Quel che affidiamo al vento è un romanzo che centra in pieno la compostezza del popolo nipponico , raccontato con grande maestria da Laura Imai Messina. Anche se la scrittura è molto semplice , nei capitoli c'è un'alternanza tra quelli immediati e quelli più lunghi in cui ci fa entrare in contatto con i personaggi.

Nel corso del primo viaggio incontra Takeshi , un medico, ma soprattutto un padre. Durante lo tsunami, ha perso la moglie e da quel momento la figlia ha smesso di parlare . L'uomo vorrebbe tanto aiutarla, ma non sa come fare.

Un giorno, durante la sua trasmissione radiofonica, viene a conoscenza di questa cabina . Come risvegliata da un lungo sonno decide di intraprendere il lungo viaggio per andare a vederla .

Quel che affidiamo al vento è il quarto libro dell’autrice italiana Laura Imai Messina la scrittrice da anni in Giappone nel romanzo riesce a delineare il carattere schivo e dignitoso del popolo nipponico , che conserva la sua compostezza anche quando deve affrontare un dolore forte come la morte.