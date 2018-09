Elena Ferrante, la scrittrice che ha conquistato con la saga de L'amica Geniale

La scrittrice italiana conosciuta con lo pseudonimo di Elena Ferrante ha conquistato il grande pubblico con una tetralogia che è diventata un vero caso editoriale impossibile da ignorare. La serie di quattro romanzi parla dell'amicizia vera, tra due ragazze. La storia raccontata con uno stile del tutto personale, ha una prosa coinvolgente che rapisce il lettore, che lo coinvolge e lo sconvolge. Scopriamo meglio i libri da cui non riusciremo a staccare gli occhi.

1. L'amica geniale

Il libro inizia con la storia di un’amicizia forte e al tempo stesso conflittuale tra Lila e Lenù, che crescono insieme in un rione povero di Napoli, un luogo impregnato dalla miseria e dalla violenza. La loro infanzia trascorre tra litigi con i genitori. Solo se si è bravi a scuola forse si potrà abbandonare il rione ed avere un futuro migliore. Lila, dall’anima ribelle, è brava a scuola, quasi geniale, mentre Lenù, per quanto sia diligente, non riesce a ottenere i risultati dell’amica. Arriva l’adolescenza e tutto cambia: Lila non può proseguire gli studi, perché i suoi genitori sono poveri, mentre Lenù prosegue la scuola e questo sarà importantissimo per la sua vita.

2. Storia del nuovo cognome

La storia riparte dal matrimonio di Lila con il rude Stefano, proprietario di una salumeria e legato alla criminalità del rione napoletano dove i due vivono. Egli perde ben presto, da marito, la dolcezza che aveva dimostrato da fidanzato e infrange i sogni di Lila, ma di riflesso anche quelli di Lenù. La crisi del matrimonio di Lila rafforza il rapporto tra le due ragazze, anche se rende le loro vite tanto diverse. Lila passa dalla gestione della salumeria rionale del marito a “prima donna” nell’elegante negozio della potente famiglia Solara al centro di Napoli. Lenù, invece, continua ostinatamente gli studi, nonostante le difficoltà economiche, senza il minimo sostegno da parte della famiglia.

3. Storia di chi fugge e di chi resta

Lila ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l'agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime; Elena è andata via dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le porte di un mondo benestante e colto. Le storie delle due si svolgono sullo sfondo degli anni Settanta, decennio pieno di speranze, incertezze e tensioni. L'unica cosa certa è il loro legame fortissimo, ambivalente, che sfocia in esplosioni violente o in incontri che aprono prospettive inattese.

4. Storia della bambina perduta

Le due protagoniste sono ormai adulte, con alle spalle delle vite piene di avvenimenti, cadute e rinascite. Elena è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire un amore giovanile. Lila è rimasta a Napoli, invischiata nei rapporti familiari e camorristici, diventando un'imprenditrice informatica che esercita il suo ruolo di leader del rione. Intanto la storia d'Italia e del mondo si snoda sullo sfondo e anche con questa le due donne e la loro amicizia si dovranno confrontare.

5. L'amica geniale. Edizione completa

La storia di un rapporto di amicizia, dove due donne, così diverse quasi opposte, ma caratterizzate dalla stessa forza e determinazione, si scontrano e s'incontrano, s'influenzano a vicenda, si allontanano e poi si ritrovano, si invidiano e si ammirano. Attraverso nuove prove che la vita pone loro davanti, scoprono in se stesse e nell'altra sempre nuovi aspetti delle loro personalità e del loro legame d'amicizia. Il cofanetto è la scelta ideale per un'amica o per chi vuole leggere tutta la serie insieme.

