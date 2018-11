I libri imperdibili per accompagnare le fredde giornate di novembre

Giornate sempre più corte, temperature basse e mille impegni. Cosa c'è di meglio nel tempo libero che dedicarsi ad un buon libro? Avventure romantiche, luoghi irresistibili e storie appassionanti sono la compagnia perfetta per trascorrere in totale relax i freddi pomeriggi autunnali, comodamente sedute sul divano con la vostra tisana preferita. Quindi vi presentiamo i migliori 5 libri che vi faranno compagnia durante le piovose giornate di novembre.

1. Non ho tempo per amarti di Anna Premoli

Il libro racchiude in se tutta l'ironia dell'autrice nel raccontare le storie d'amore. La protagonista è Julie Morgan una scrittrice di romanzi d'amore ambientati nell'Ottocento di cui ama praticamente tutto. L'unica cosa che salverebbe dei tempi odierni è lo shopping online, che le permette di non dover mai uscire di casa. Il silenzio delle mura domestiche viene interrotto dall'arrivo di un misterioso inquilino molto moderno, che non le piace per definizione, ma che si rivelerà forse molto più interessante di quanto avrebbe mai voluto ammettere a se stessa.

2. La piccola bottega di Parigi di Cinzia Giorgio

Parigi, moda e Chanel sono gli ingredienti che rendono questo libro perfetto per le appassionate di storie romantiche. La protagonista è Corinne Mistral un giovane avvocato che vive a Roma. Si sta dedicando a una causa molto importante quando la raggiunge la notizia della morte di sua nonna e dell'eredità che le ha lasciato: un atelier dì alta moda a Parigi, nel bellissimo quartiere del Marais. Corinne parte immediatamente, decisa a sistemare il più presto possibile la faccenda. Una volta lì, resta affascinata dalla straordinaria storia di sua nonna, una donna che lei ha potuto conoscere pochissimo e che è stata persino allieva e amica della grande Coco Chanel.

3. La ragazza italiana di Lucinda Riley

Da Napoli a Milano, fino a New York, una storia d'amore sullo sfondo del mondo dell'Opera, imperdibile per chi vuole scoprire un universo lontano, ma affascinate come quello della lirica. Siamo nel 1966 Rosanna ha solo undici anni e sogna di diventare bella e corteggiata come la sorella maggiore, ma lei ha un altro dono, una voce straordinaria in grado di incantare chiunque soprattutto il giovane Roberto Rossini, brillante studente della Scala di Milano, che propone a suo padre di farla studiare con uno dei più grandi maestri della lirica. Milano, 1973. Rosanna ha finalmente realizzato il desiderio di essere ammessa alla Scala dove incontrerà di nuovo Roberto. Rosanna finisce per essere travolta da un sentimento potente e inarrestabile.

4. Volo di paglia di Laura Fusconi

Un libro in cui la scrittura attenta e sensibile dell'autrice, racconta il mondo dell'infanzia e il suo immaginario. Il libro ambientato nel 1942 racconta la storia di Tommaso, Camillo e Lia in attesa della festa organizzata in paese con mangiafuoco, e giochi. Lia, però, è la figlia di un ras fascista che con il suo manipolo di camicie nere spadroneggia nella zona e che esercita il suo fare prepotente anche tra le mura della Valle, la casa padronale della famiglia Draghi. A cinquant’anni di distanza, altri due bambini, Luca e Lidia, giocheranno tra le stanze ormai in rovina, confrontandosi con i mostri della loro fantasia e i fantasmi che ancora abitano quei luoghi. Sullo sfondo di una campagna piacentina, si intrecciano le storie di un passato dimenticato e di un presente a cui spetta il compito di esorcizzarne la violenza.

5. The sun and her flowers. Il sole e i suoi fiori di Rupi Kaur

Per concludere vi proponiamo un libro di poesie dell'artista e instagrammer canadese 26enne di origine indiana Rupi Kaur. Le sue poesie parlano d'amore, ma anche di perdita e di abuso, di corpo femminile e di ferite, con un linguaggio semplice, ma efficace. Le parole vengono accompagnate e rese più forti da illustrazioni dai contorni forti, ma sensibili ed eleganti.

