I libri da regalare ad un'amica per celebrare la vostra amicizia

Un libro può sembrare un regalo scontato, ma in realtà è un dono che dura nel tempo e fa capire quando realmente si conosce la propria migliore amica. Se stai cercando un regalo per celebrare l'amicizia è importante concentrarsi sui suoi gusti e sulla sua personalità. Nello stesso tempo devi sapere quale genere preferisce e quante esperienze avete condiviso. Quindi scegliere un libro per un'amica non è facile! Per aiutarti a individuare quello perfetto per rafforzare la vostra amicizia, ecco la nostra lista di 5 libri da regalare ad un'amica.

1. Quando tutto inizia di Fabio Volo

Il libro di Fabio Volo racconta con semplicità e sincerità l'amore e i sentimenti con tutte le loro sfumature anche quelle più piccole. La scrittura coinvolgente trasporta il lettore fino all'ultima pagina e lo pone davanti alla scelta più difficile tra il noi e l'io. Il volume è il regalo perfetto per tutti quelli che si interrogano sulla scelta tra la realizzazione personale e i sacrifici che sono disposti a fare per l'altra persona, per la coppia o la famiglia. Il libro ideale per qualsiasi donna che si è trovata in una situazione simile

Scopri di più su Amazon

2. Mille splendidi soli di Khaled Hosseini

Miriam e Laila sono due ragazza con vite e origini diverse. La prima vive nell'attesa del padre che le racconta di posti che non conoscerà mai perché è un'harami, una figlia illegittima che non può essere accettata dalla società. La seconda si trova ad affrontare la perdita di fratelli che non ha mai conosciuto. Due vite totalmente diverse che la guerra farà incontrare. Un libro sull'amicizia, unica ancora di salvezza alla sofferenza.

Scopri di più su Amazon

3. Il linguaggio segreto dei fiori di Vanessa Diffenbaugh

Victoria è una ragazza solitaria e riservata che ha passato l'adolescenza tra una famiglia adottiva e l'altra. Fino a quando incontra Elisabeth, la donna le insegna il linguaggio segreto dei fiori. Proprio grazie a questo dono riesce a guarire le ferite degli altri, ma non le sue. Sarà l'incontro con Grant a cambiarle la vita e a superare il suo passato. Un libro perfetto per qualsiasi donna in attesa del principe azzurro.

Scopri di più su Amazon

4. La luce sugli oceani di M.L. Stedman

Isabel è una donna che ha una vita tranquilla con un uomo che ama, ma le manca la cosa più importante per lei, un bambino. Un giorno improvvisamente il mare le regala una neonata, il dono che ha sempre voluto. La piccola diventa la luce della sua vita, ma le ombre non tardano ad arrivare. Un segreto grande come un macigno si sta abbattendo sulla sua vita.

Scopri di più su Amazon

5. Il gatto che aggiustava i cuori di Rachel Wells

Per le amanti dei gatti questo è il libro perfetto. Alfie è un gatto che ama sonnecchiare e ricevere coccole. Improvvisamente deve abbandonare la casa in cui vive e si trova sperduto tra le strade di Londra, fino a quando arriva ad Edgar Road una strada in cui si sente a casa. Qui poco alla volta gli abitanti del quartiere si affezionano a lui, perché Alfie ha il dono di aggiustare i cuori.

Scopri di più su Amazon

