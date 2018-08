Le saghe romantiche da leggere in vacanza

L’estate è la stagione dei matrimoni, degli innamoramenti o di avventure romantiche. Per sognare ad occhi aperti non c’è nulla di meglio che perdersi in una saga letteraria all’insegna del romanticismo. Quindi in valigia non possono assolutamente mancare i libri che riescono a fare immaginare il principe azzurro. Dai viaggi nel tempo, alle avventure fantasy c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Vi suggeriamo le saghe romantiche per perdervi nelle storie d’amore.

1. Outlander di Diana Gabaldon

La saga letteraria all’insegna del romanticismo è diventata una serie tv di successo. I libri raccontano la storia dell’infermiera Claire Randall una donna ironica, appassionata e coraggiosa. È il 1945 e dopo la guerra si riunisce al marito per una seconda luna di miele nelle Highlands scozzesi. Durante una passeggiata, la giovane donna attraversa uno dei cerchi di pietre antiche e all’improvviso si trova proiettata indietro nel tempo, nel 1743. L’incontro con il giovane e affascinante cavaliere scozzese James Fraser cambia la sua vita e la costringe a una scelta radicale tra due uomini e due vite, in epoche così diverse tra loro.



Scopri di più su Amazon



2. Twilight di Stephenie Meyer

La saga di Bella ed Edward, diventata un film che ha emozionato una generazione di ragazze, è una storia che trascina il lettore in un amore romantico e proibito. Lei è una ragazza che si è appena trasferita in città, lui è un ragazzo impenetrabile, talmente bello da sembrare irreale. Tra i due nasce subito un'amicizia che presto si trasforma in un'attrazione travolgente. Edward è riuscito a tener nascosto il suo segreto, ma Bella è intenzionata a svelarlo. Il sogno romantico che sta vivendo potrebbe essere in realtà un incubo che potrebbe mettere a rischio la sua vita.

Scopri di più su Amazon



3. Uno splendido disastro di Jamie McGuire

I libri della McGuire ci raccontano la vita e l’amore che poco alla volta cresce e si evolve tra due ragazzi all’apparenza diversi. Abby Abernathy sembra la classica ragazza perbene, ma in realtà è in fuga dal suo passato e dalla sua famiglia. Arrivata alla Eastern University insieme alla sua migliore amica è intenzionata a ricominciare da capo. Travis Maddox ha una ragazza diversa per ogni festa e attacca briga con molta facilità, è il ragazzo sbagliato per eccellenza. Abby lo capisce subito, incarna tutto ciò da cui è scappata. A causa di una scommessa fatta per gioco, i due si ritrovano a dover convivere sotto lo stesso tetto per trenta giorni. In questo periodo Travis dimostra un'inaspettata dolcezza in grado di leggere fino in fondo l'anima tormentata di Abby.

Scopri di più su Amazon



4. La trilogia delle gemme di Kerstin Gier

Dopo la morte del padre Gwendolyn e la famiglia si sono trasferiti in un palazzo antico nel cuore di Londra, pieno di saloni, quadri e passaggi segreti. La sua vita non è come tutti pensano, la nonna comanda tutti a bacchetta e la zia la considera una ragazzina non all'altezza del nome dei Montrose. E poi c'è Charlotte, sua cugina la prescelta che compirà il primo salto nel passato. Gwen non vorrebbe essere al suo posto, sa bene che si tratta di una missione pericolosissima per l'umanità intera. Non la invidia anche se sa che ad accompagnarla ci sarà Gideon de Villiers, ma a volte il destino cambia improvvisamente le cose.

Scopri di più su Amazon

5. I love shopping di Sophie Kinsella

È il primo di una serie di romanzi con la stessa protagonista Rebecca Bloomwood, scritto da Madeleine Wickham con lo pseudonimo di Sophie Kinsella. La protagonista è una ragazza inglese che lavora presso una rivista economica di cui cura una rubrica dedicata a consigli su spese e risparmi sicuri. Dotata di una passione per lo shopping, si trova coinvolta in una serie di disavventure economiche e sentimentali, create dalla sua ossessione per gli acquisti.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!