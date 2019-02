I libri della regina del rosa da leggere almeno una volta nella vita

Rosamunde Pilcher, l'autrice britannica recentemente scomparsa, con i suoi capolavori per anni ha appassionato le donne di tutto il mondo. Con uno stile delicato, ma appassionato al tempo stesso, la "regina del rosa" è stata un faro per molte scrittrici, che hanno preso ispirazione dalle sue pagine. I romanzi pieni di sentimenti e amore, hanno fatto sognare milioni di donne, tanto da dare vita ad una serie di film tratti direttamente dai suoi libri. Per celebrare la carriera letteraria della Pilcher ecco i migliori libri di una delle più importanti scrittrici di storie romantiche!

1. Il romanzo più amato: I cercatori di conchiglie

Il romanzo più famoso ha come protagonista Penelope Keeling, madre di tre figli ormai adulti che, a seguito di un attacco di cuore, decide di trasferirsi in campagna. Qui finalmente trova la sua dimensione e riesce a vivere serenamente ciò che la vita le riserva o che le ha riservato. Nelle lunghe giornate ripercorre tutta la sua vita, dall'infanzia alla giovinezza, fino all'età adulta. Sull'onda di questi ricordi si intrecciano le storie dei suoi figli legati dall'affetto fraterno anche se diversi tra di loro. Il libro ci accompagna nella storia di tre generazioni in cui la protagonista assoluta rimane sempre Penelope, i suoi sentimenti e le sofferenze che ha dovuto subire per diventare la donna che è oggi.

2. C'è sempre una speranza per ricominciare: Solstizio d'inverno

Un libro che insegna a non arrendersi mai, neanche contro le avversità. La protagonista è Elfrida Phipps, ex attrice di musical, ormai sessantenne. Segnata dal dolore per la morte dell'uomo della sua vita, decide di abbandonare Londra e si trasferirsi in un villaggio dell'Hampshire. Qui incontra Oscar Blundell, musicista in pensione. L'uomo sembra avere tutto, fino a quando un tragico incidente gli porta via la moglie e la figlia. Uniti dal dolore e dalle avversità, Oscar ed Elfrida decidono di abbandonare la terra che tanto li ha fatti soffrire e di trasferirsi in Scozia per ricominciare da zero. Il primo Natale trascorso insieme restituisce ad entrambi la forza per ricominciare e ricostruire una nuova vita.

3. L'imprevedibilità del destino: Le bianche dune della Cornovaglia

Il destino e la sua imprevedibilità, in un attimo può cambiare la vita delle persone e dargli una nuova speranza. Il centro di questo romanzo è un cottage sulle scogliere della Cornovaglia. La casa è abitata da Phoebe, una donna strordinaria ed eccentrica. La donna decide di ospitare sua nipote Prue. La ragazza sensibile e intelligente, non ha ancora trovato una persona in cui credere davvero. Nella zona arriva Daniel, un pittore di grande talento ma irrequieto e Charlotte, una ragazzina cresciuta senza amore. Le loro vite si incrociano improvvisamente, da questo incontro nasce una nuova speranza e un nuovo amore.

4. Per abbandonarsi ai ricordi: La camera azzurra

Il momento della perdita e l'arrivo di una nuova figura spingono la protagonista ad abbandonarsi ai ricordi. Emily è una ragazza adolescente che ha perso la madre. La donna che l'ha cresciuta nei suoi ricordi è associata ad una grande camera da letto caratterizzata da un azzurro chiaro. L'arrivo di una nuova donna che occupa lo spazio fino ad allora vissuto dalla madre, spinge Emily a perdersi nei ricordi.

5. Per trovare la giusta ispirazione: Voci d'estate

La protagonista del romanzo è una giovane appassionata Laura Havenstock. La ragazza da poco sposata passa i primi giorni di matrimonio in Cornovaglia. Appena giunta rimane incantata dal paesaggio estivo, con il suo mare turchese e i giardini lussureggianti. Tutto cambia quando rimane sola nella tenuta di campagna del marito costretto a partire improvvisamente. Nella grande casa si sentirà sola e vulnerabile, grazie alla natura del luogo e alle bellezze del paesaggio riuscirà a far cessare le sue paure.

