I libri degli YouTuber più amati del web

Le star del web con migliaia di persone iscritte ai loro canali tv su YouTube, ma anche Instagram, escono dal pc per approdare in libreria. I libri come i loro video hanno conquistato i fan pronti a leggere le loro avventure e la loro vita anche sulla carta stampata. I giovani film-maker sono delle vere e proprie star per i nati nell’era del digitale e del web. Scopriamo insieme i libri degli YouTuber più amati.



1. Divertiti con Luì e Sofì di Me contro Te

Luì (Luigi) e Sofì (Sofia) sono due ragazzi originari di Palermo. Grazie alla loro simpatia e al loro canale YouTube sono tra i più seguiti del web. All’interno del libro ci sono tante curiosità sui due, ma anche pagine per scrivere, disegnare, colorare e divertirsi nel tempo libero. Una volta arrivati alla fine il libro sarà una vera e propria opera d'arte personale, da conservare gelosamente.

2. Una di voi di Iris Ferrari

Il libro parla di Iris che inizia a postare video su YouTube a soli 12 anni e da subito riceve grandi riscontri. Successivamente realizza video in cui spiega come fare audio o usare i tag tanto che i suoi fan sono aumentati a dismisura. Anche il libro ha avuto la stessa fortuna. Tra le pagine racconta la sua vita, la sua timidezza, e le difficoltà di essere adolescente.

3. The cage. Uno di noi mente di Lorenzo Ostuni

Lorenzo Ostuni conosciuto dai fan con lo pseudonimo di Favij oltre ad amare il web ha una grande passione per i videogame. Insieme a Pierdomenico Baccalario ha realizzato un testo ispirato al mondo dei videogiochi, che si riscontra anche nella struttura narrativa.

4. #Ops di Elisa Maino

Anche la giovane web star Eliza Maino ha scritto un romanzo in cui racconta la vacanza di Evy. La quindicenne trascorre l’estate in montagna, in compagnia della nonna. Qui per la prima volta si trova senza internet e senza poter comunicare con i suoi amici. In vetta alla montagna dove ha trascorso l’infanzia, Evy per la prima volta dopo tanto alzerà gli occhi dallo smartphone e troverà il coraggio di seguire il suo sogno.

5. Ti voglio bene di Francesco Sole

Il modenese Gabriele Dotti, conosciuto da migliaia di giovani come Francesco Sole, dopo l’esperienza in tv, ha deciso di racchiudere le sue emozioni all’interno di un libro. Il mix tra slang adolescenziale, linguaggio dei post-it e poesie ha dato vita ad un libro in cui le emozioni vengono trasmesse e diffuse a tutti i suoi fan per farne tesoro o condividerle con le persone care.

