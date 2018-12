I titoli che hanno fatto sognare le lettrici

Storie che ci hanno fatto piangere, racconti che ci hanno fatto sognare il principe azzurro o avventure che ci hanno fatto sorridere. I romanzi che nel 2018 hanno riempito gli scaffali delle librerie e di casa nostra sono tanti. Alcuni hanno avuto il merito di colpirci e di rimanere vivi nel nostro immaginario, altri un po' meno. Con la fine dell’anno sempre più vicina non resta che scoprire i libri che ci hanno tenute incollati alle pagine.



1. Non è detto che mi manchi di Bianca Marconero

L’autrice del bestseller “Un altro giorno ancora”, è ritornata in libreria nel 2018 con un nuovo romanzo pronto a far sognare le lettrici con uno stile fluido e preciso. I protagonisti? Una star dei social e un appassionato di videogiochi innamorato della sua ragazza. Due mondi così lontani, destinati a non capirsi. Una serie di coincidenze porterà i due ad avvicinarsi, a scoprire un’affinità sorprendente. Per la prima volta nella loro vita scoprono che i sogni non sono irrealizzabili.

2. Non ho tempo per amarti di Anna Premoli

L’autrice da mezzo milione di copie e vincitrice del Premio Bancarella, Anna Premoli, è tornata con un nuovo libro che ha conquistato subito le sue fan. La commedia romantica italiana, con la leggerezza e la bravura dell’autrice, si arricchisce di echi internazionali, con un occhio a ciò che ci circonda. La protagonista è una giovane scrittrice rapita dalla grazia e della raffinatezza dell’ottocento, ma che non riesce a resistere al mondo dello shopping online. Chiusa nel suo appartamento, dovrà fare i conti con un nuovo vicino, lontano anni luce dai suoi canoni ottocenteschi, ma che si rivela molto più interessante di quello che pensa.

3. Sono sempre io di Jojo Moyes

Dopo “Io prima di te” e il seguito “Dopo di te”, la scrittrice inglese Jojo Moyes, ritorna con Sono sempre io terzo capitolo della saga con protagonista Mary Louisa Clark, uno dei personaggi più amati dell’autrice. In nuovo romanzo inizia dove si era interrotto il precedente. Ritroviamo Louisa, costretta a salutare i suoi cari per buttarsi in una nuova avventura. Con la valigia piena di generosità, amore per il vintage e gli outfit originali, la ragazza sbarca nell’Upper East Side di New York a servizio di una famiglia miliardaria e disfunzionale. Con uno stile fresco e accattivante, l’autrice ci trasporta con humour e ironia nel mondo e nelle scelte di Louisa.

4. Il segreto del mercante di zaffiri di Dinah Jefferies

L’autrice del bestseller “Il profumo delle foglie di tè” ritorna con una storia appassionata in cui la protagonista è un’eroina, custode di un segreto troppo difficile da rivelare e da tenere, sullo sfondo dello Sri Lanka. Con una scrittura seducente e romantica, l’autrice è in grado di rendere autentica l’atmosfera di luoghi lontani.

5. Per lanciarsi dalle stelle di Chiara Parenti

Dopo il successo della “Voce nascosta delle pietre”, Chiara Parenti regala ai suoi lettori un nuovo romanzo sull’importanza di vivere ogni attimo, senza perdere le occasioni della vita. Una storia sulla forza di superare le paure per poter andare avanti. Un libro sull’amicizia, quella sincera. E’ grazie al consiglio della sua migliore amica, che la protagonista per cento giorni affronta una paura alla volta: dal lanciarsi con il paracadute al salire sulle montagne russe, dall’attraversare un bosco sotto il cielo stellato al fare un viaggio da sola a Parigi. Giorno dopo giorno, scopre il piacere dell’imprevisto che la fa sentire viva.

