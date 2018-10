"Cacio & pepe. La mia vita in 50 ricette": il nuovo libro di Alessandro Borghese

Successo in televisione e sui social. La strada dello chef Alessandro Borghese potrebbe sembrare ai più una favola. Ma nei suoi occhi, quelli di un bambino oramai cresciuto, si possono vedere la fatica e l'impegno messi per arrivare dove voleva essere. Libero soprattutto di fare quello che gli è sempre piaciuto: cucinare. Prima nell'intimità di casa con suo papà e poi da solo sulle navi da crociera. Un percorso iniziato subito dopo la scuola che l'ha portato in giro per il mondo fino al ritorno in Italia dove Alessandro, tra ristoranti e televisione, trova il suo amore. Ora si racconta. A partire da quelle figure importanti, i pilastri della sua vita, che l'hanno fatto crescere. E di quando ha capito di essere diverso dagli altri, senza perdere però la voglia di mettersi sempre alla prova, anche contro tutti i soliti schemi. Tra momenti privati e ricette uniche, quelle di famiglia, rivive la sua storia (e in cucina).

Il libro è uscito il 25 ottobre 2018, edito dalla Solferino ed è acquistabile a questo link al prezzo di 17,00 euro.