Biografie e autobiografie da leggere almeno una volta nella vita

La storia ci ha regalato uomini e donne, autori di grandi imprese e di vite straordinarie. Per alcuni il destino era segnato, per altri gli incredibili risultati sono arrivati quando meno se lo aspettavano! Si tratta di imprenditori, uomini di legge e persone comuni che con le loro biografie o autobiografie sono stati fonte di ispirazione per chi voleva raggiungere il successo. Vi presentiamo 5 biografie da leggere per farvi ispirare.



1. Steve Jobs di Walter Isaacson

È la biografia che racconta il lato geniale, ma soprattutto umano e privato del fondatore della Apple. Un uomo controverso e sorprendente che si è lasciato intervistare e raccontare. Nel volume emergono i lati spigolosi e difficili del suo carattere che ha voluto rendere pubblici.

2. Io Sono Malala di Malala Yousafzai

Malala vive in Pakistan. Al ritorno da scuola viene colpita al volto da tre proiettili sparati da un uomo. L’autobiografia racconta il lungo percorso intrapreso dalla ragazza per rivendicare i diritti fondamentali delle donne, in una terra dominata dai talebani.

3. Per Questo Mi Chiamo Giovanni di Luigi Garlando

La vita e l’operato di Giovanni Falcone ha segnato generazioni di persone e ragazzi. La biografia del magistrato che si è opposto alla mafia, viene raccontata da un padre al figlio di 10 anni, mentre passeggiano tra le strade di Palermo.

4. Vendere Tutto di Brad Stone

Ha iniziato inviando libri per posta, ma non gli bastava. Non voleva fermarsi ai volumi, ma rivolgersi a tutto il commercio. Il personaggio che emerge dall'autobiografia del fondatore di Amazon, è quella di un uomo determinato che raggiunge i propri obiettivi.

5. L’Arte Della Vittoria di Phil Knight

Il fondatore del baffo più famoso all’interno dell’abbigliamento sportivo e non, nell’autobiografia si racconta in maniera sincera e divertente. Dai primi passi fino al successo mondiale, accompagnato da un gruppo di collaboratori geniali e appassionati.

