Gli sportivi più amati si raccontano in un libro

Li abbiamo amati, tifati, ci hanno fatto sognare, ma anche emozionare con le loro imprese. Gli sportivi degli ultimi 20 anni hanno lasciato un segno non solo grazie alle prodezze sportive, ma anche per alcuni particolari della vita privata. La loro storia e la loro carriera è stata racchiusa nelle pagine di un libro, per farci rivivere i momenti più belli. Scopriamo insieme le biografie sportive da non perdere per continuare ad emozionarci!



1. Open. La mia storia di Andre Agassi

Il re del tennis è considerato uno dei giocatori più forti di sempre. Con il suo stile rock in controtendenza con l’ambiente austero del tennis, ha dominato uno sport che ha sempre odiato, ma da cui non è riuscito a stare lontano. Il libro racconta i sacrifici, il rapporto con un padre dispotico, la caduta e la risalita per raggiungere le vette del tennis mondiale

2. True. La mia storia di Mike Tyson

Un ragazzino grassoccio, timido e deriso da tutti che come reazione si dedica alla criminalità finendo in carcere. Proprio dietro le sbarre la sua vita ricomincia! Dopo l’incontro fortuito con il suo allenatore, a soli vent’anni diventa un campione. Ma il successo è difficile da gestire soprattutto per un ragazzo con il suo passato e privo della guida che lo ha salvato.

3. Giocare da uomo di Javier Zanetti

Il campione tranquillo, ultima bandiera di un calcio in cui i giocatori sono spesso senza radici, ha fatto sognare i tifosi dell’inter e non. El Trator, come amavano chiamarlo i suoi fan è sempre stato un esempio di umiltà e rigore, indispensabili per raggiungere i traguardi tanto ambiti. Il libro racconta la vita di un ragazzo che dalle favelas è arrivato ad alzare la coppa della Champions League grazie alla determinazione e al lavoro.

4. Io, Ibra di Zlatan Ibrahimovic

Gioie, follie e una vita sempre sopra le righe sono le caratteristiche di Ibrahimovic, uno dei più grandi talenti del calcio degli ultimi anni. Nel libro parte dall’infanzia quando la madre lo picchiava con un cucchiaio di legno, fino alle sue prodezze calcistiche e alle vittorie in campo.

5. Volevo solo pedalare... ma sono inciampato in una seconda vita di Alex Zanardi

Il libro ripercorre la vita eccezionale di Zanardi. Dall’incidente in cui ha perso le gambe alla nuova carriera sportiva affrontata come se fosse la normalità. Il suo spirito, la serenità e l’ironia hanno consentito al pilota di formula uno a non farsi sopraffare, ma a reafire grazie alla forza d’animo e alla voglia di divertirsi, affrontando tutte le sfide quotidiane con serenità ed umiltà.

