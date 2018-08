Vacanze estive: le guide turistiche che non possono mancare in valigia

Siete abituati ad organizzare le vacanze all’ultimo momento perchè indecisi fino alla fine sulla meta perfetta? Avete in mente un paio di posticini deliziosi, ma ancora non siete del tutto convinti? Nel mondo ci sono molti posti che meritano di essere visitati, perché ricchi di storia e bellezza e scegliere non è sempre facile. Se siete in cerca di ispirazione e volete passare una vacanza da sogno vi suggeriamo le guide turistiche dei posti che vale la pena visitare almeno una volta nella vita.

1. Mondo. Guida per viaggiatori della Lonely Planet

La guida turistica è un volume globale che racchiude al suo interno 40 anni di esperienze di viaggio intorno al mondo. Il libro propone di tutte le nazioni, i luoghi caratteristici assolutamente da non perdere. Ricca di cartine dettagliate, informazioni essenziali, immagini stimolanti e attrattive da non perdere è una comoda guida su cui fare affidamento se si vuole progettare un viaggio e non si hanno ancora le idee chiare.

Scopri di più su Amazon

2. I viaggi della vita della National Geographic

Montagne imponenti, panorami oceanici, foreste pluviali e altre 200 fantastiche località sono raccontate attraverso le foto e le schede dettagliate dei posti. Le approfondite informazioni fornite per ogni località sono fonte di ispirazione sia per chi ha la valigia sempre pronta, sia per chi vuole viaggiare e conoscere stando comodamente seduto in poltrona.

Scopri di più su Amazon

3. Portogallo della Lonely Planet

Se volete rimanere in Europa, ma siete ancora indecisi su quale nazione visitare, la guida turistica sul Portogallo magari sarà la vostra fonte di ispirazione. La nazione che si affaccia sull’Oceano viene presentata attraverso foto suggestive e l’essenza dei luoghi, da quelli più famosi a quelli meno conosciuti per vivere un viaggio unico.

Scopri di più su Amazon

4. New York City della Lonely Planet

La Grande Mela è la meta più ambita da molti viaggiatori. Se avete bisogno di un motivo in più per fare le valige e partire, questa guida turistica è perfetta. Attraverso foto uniche gli autori hanno cercato di catturare l’essenza della metropoli dai luoghi turistici a quelli in cui si rifugiano i newyorkesi doc. Il volume è arricchito da una mappa dei quartieri da visitare a piedi e dalla cartina in 3D di Central Park.

Scopri di più su Amazon

5. Giappone della Lonely Planet

Se siete affascinati dalla società che riesce ad unire tradizione e modernità e volete organizzare il viaggio perfetto nel paese del Sol Levante, la guida turistica fa al caso vostro. Oltre alle indicazioni sulle barriere coralline o su Tokyo, il volume offre una guida linguistica, un pratico glossario e centinaia di suggerimenti per trovare la soluzione giusta.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!