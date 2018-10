I ricettari per cucinare pranzi all'altezza dei grandi chef

Il pranzo della domenica per molti italiani è una tradizione a cui difficilmente si riesce a rinunciare. Da nord a sud ognuno ha le sue ricette, l'importante è cucinarle in modo creativo con un pizzico di fantasia. In cucina non solo bisogna saper accostare gli ingredienti, ma è importante esaltare i sapori e i colori per rendere invitanti i piatti, anche agli occhi dei bambini. Vi presentiamo 5 libri in vendita su Amazon che vi accompagneranno dall'antipasto al dolce più un piccolo aiutino per conquistare i più piccoli.

1. Antipasto

Se amate la cucina genuina e della tradizione, il libro della star del web è imperdibile. Il ricettario perfetto per realizzare ottimi antipasti, vi accompagna attraverso un tour culinario che va dalla colazione alla cena, con un'attenzione particolare alla stagionalità dei prodotti. Con pochi ingredienti e utensili potrete divertirvi dietro ai fornelli realizzando piatti facili e deliziosi che conquisteranno anche i palati più esigenti.

2. Primi piatti

La pasta è il marchio distintivo degli italiani all'estero, quindi è difficile pensare al pranzo della domenica senza il primo piatto. Con il libro potrete realizzare piatti da veri gourmet con pochi sforzi. Il ricettario propone oltre 60 ricette tutte prese dalla tradizione italiana senza rinunciare ad un pizzico di innovazione, l'ingrediente fondamentale per rendere unica e indimenticabile ogni ricetta.

3. Secondi piatti

Preparate il secondo non è facile, molte volte non sappiamo cosa realizzare per stupire i nostri invitati. Con questo libro scopriremo che carni, uova e formaggi, sapientemente cucinati, diventano protagonisti di piatti degni di veri chef. Bastano piccoli trucchi, un contorno accattivante e prodotti genuini e avremo piatti buoni ed economici.

4. Dolci

Difficile concludere il pranzo della domenica senza il dolce. Il libro fornisce gli strumenti per creare dolci sensazionali. Gli ingredienti e le fasi della preparazione sono illustrati da fotografie e un'immagine a piena pagina mostra il piatto finito. 50 ricette di base, dalle paste alle creme, fino alle tecniche per lavorare il cioccolato. Un ricettario perfetto per creare dei capolavori di alta pasticceria direttamente a casa.

5. Piatti per bambini

Per soddisfare i commensali più esigenti il libro è perfetto. Il volume propone a mamme e papà ricette sicure approvate dal pediatra e tutti i consigli per portare il piccolo ad apprezzare i sapori buoni e sani della cucina alla base di una corretta e gustosa alimentazione. Il libro inoltre fornisce una serie di indicazioni su come organizzare la cucina e la spesa, consigli per affrontare le diverse fasi dello svezzamento, e informazioni utili su quali alimenti proporre in base alle diverse età.

