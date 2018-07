I libri di cucina perfetti per piatti facili e da gourmet

Amate cucinare e siete alla ricerca di ricette pratiche e veloci per conquistare i vostri ospiti? Se non vedete l'ora di mettervi ai fornelli per sperimentare nuovi abbinamenti che rendano indimenticabili i vostri piatti, i libri di cucina sono un valido aiuto da cui prendere spunto. Gastronomia e letteratura vanno di pari passo tanto che i ricettari negli ultimi anni hanno scalato le classifiche. Non sempre è facile scegliere quello giusto, quindi se volete rendere unici i vostri piatti o siete alle prime armi, vi proponiamo 5 libri che vi faranno diventare dei provetti chef.

1. Fatto in casa da Benedetta di Benedetta Rossi

Dopo il successo ottenuto sulla sua pagina facebook, Benedetta ha deciso di riunire in un libro di cucina le ricette più amate dai suoi fan. La sua è una cucina semplice e sana, ma che ha il vantaggio di poter essere realizzata con pochi semplici ingredienti presenti in tutte le case. Bastano farina, uova, burro, tanta passione e fantasia e in pochi minuti si potranno realizzare piatti gustosi e originali che di sicuro conquisteranno gli ospiti.

Scopri di più su Amazon

2. Le mie migliori ricette. GialloZafferano di Sonia Peronaci

Il libro di cucina è la raccolta di 130 ricette che l'autrice ha selezionato prendendo spunto dal suo blog. Dai piatti della tradizione, ai grandi classici da cucinare almeno una volta nella vita. L'autrice si misura anche con le nuove tendenze come il finger food e lo street food. Tutte ricette che si ispirano alla cucina italiana e ai prodotti tipici del Bel Paese in grado di creare sapori unici e irresistibili.

Scopri di più su Amazon

3. È pronto!​ di Benedetta Parodi

La giornalista Benedetta Parodi ha realizzato un libro di cucina per chi va sempre di corsa e non vuole rinunciare a un buon pasto. Le ricette salvacena da realizzare in 15 minuti sono buone e di grande effetto. Se avete un pò di tempo in più il ricettario vi propone primi, secondi o dolci da realizzare nel giro di mezz'ora per un risultato semplice, ma che stupirà i vostri commensali.

Scopri di più su Amazon

4. Mettici il cuore di Antonino Cannavacciuolo

Lo chef stellato fa un tuffo nel passato. Il libro di cucina contiene le ricette tipiche dell'infanzia come la pasta al pesto, l'ammatriciana o il tiramisù. Ogni ricetta legata alle abitudini famigliari e alla terra in cui si è nati sono rivisitate e arricchite dal tocco personale dello chef.

Svopri di più su Amazon

5. I menù di Misya do Flavia Imperatore

Dopo il successo ottenuto sul Web, l'autrice Flavia Imperatore ha realizzato un libro in cui sono contenute tutte le proposte di menù. Dall'invito a cena dell'ultimo minuto al pranzo con il capo. Ogni menù formato da 5 portate offre spunti per realizzare piatti innovativi e gustosi.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!