I libri da mettere in valigia per rilassarsi in vacanza

L'estate è ormai arrivata ed è tempo di partire per le vacanze e godere in pieno del meritato riposo. Sotto l'ombrellone, durante il tragitto in treno o in aereo, il compagno irrinunciabile di ogni viaggio è il libro. Con un po' di tempo libero e l'atmosfera giusta difficile non perdersi tra le pagine del nostro autore preferito o farci stupire piacevolmente da uno scrittore per noi sconosciuto.

Avventure romantiche, la ricerca della felicità o la voglia di vedere il mondo con occhi diversi, sono solo alcune delle storie racchiuse all'interno dei libri, pronte ad essere scoperte o riscoperte.

Se siete in procinto di partire, o semplicemente siete alla ricerca di un po' di relax, ma non sapete quale libro mettere in valigia, vi proponiamo alcuni titoli, adatti per ogni tipo di lettore.

Non vi resta che scegliere quello che vi rispecchia di più e iniziare a leggere.

1. Per chi ama un mondo fatto di inchiostro e pagine: La libreria del tempo andato

I libri nascondono al loro interno storie, misteri e creano un mondo magico in cui spesso siamo portati a perderci. La protagonista della storia, poco alla volta ci trasporta nel suo mondo alla scoperta della verità che si cela dietro le pagine di un volume. Miranda è cresciuta in mezzo ai libri da bambina passava ore e ore a vagare tra gli scaffali di una libreria, risolvendo enigmi e indovinelli che lo zio Billy organizzava per lei. Grazie a lui ha imparato a conoscere un mondo fatto di inchiostro e pagine di libri. Un giorno, però, tutto questo finisce. La madre improvvisamente ha deciso di tagliare i ponti con il fratello e di portare Miranda via da quel mondo incantato. La ragazza non sa più nulla dello zio fino a quando sedici anni dopo, riceve per posta una copia della "Tempesta", con un'unica frase sottolineata: Siedi: ora devi sapere di più. Lo zio prima di morire le ha lasciato in eredità la libreria e una nuova caccia al tesoro, che questa volta la condurrà alla verità sulla sua famiglia. Miranda e lo zio ci insegnano l'importanza dei legami familiari e la forza che hanno i libri, nel legarci alle persone che amiamo e ad esprimere i nostri sentimenti.

2. Per chi ha voglia di fermarsi e riflettere: Semplicemente perfetto

L'autore de Il mondo di Sofia è tornato con un libro intenso è ricco di spunti per chi ha voglia di fermarsi e riflettere sulla propria vita. I protagonisti sono Albert e Eirin, i due si incontrano all'università di Oslo. Sono passati trentasette anni da quel primo incontro e i due, ormai diventati adulti, da quel momento non si sono più lasciati. Mentre Eirin è in Australia ad un congresso di biologia marina, Albert riceve una notizia devastante. Per affrontare la realtà decide di rifugiarsi nel cottage di famiglia e scrivere il suo addio alle persone che ama. Decide di raccontare tuto, anche quello che ha sempre tenuto segreto, interrogando sè stesso e la sua esistenza. Quando pensa di non avere alcuna speranza capisce che c'è sempre una via d'uscita. Un libro ricco di spunti, scritto con una scrittura semplice, ma efficace che ci spingerà a riflettere su noi stessi.

3. Per chi vuole riscoprire il bello della vita: Al mattino stringi forte i desideri

Per chi è alla ricerca di una storia che lo aiuti a ricominciare o semplicemente ha voglia di riscoprire il bello delle persone che ci circondano. Emilia è una ragazza che ha deciso di dare una svolta alla sua vita e di ricominciare da zero. Si ritrova davanti alla porta di un palazzo con poche valige e i suoi amati gatti. Pronta ad instaurare nuove amicizie si scontra con la realtà e con persone che vanno sempre di corsa. La ragazza decide di mettere ogni giorno, davanti alla bacheca del condominio una frase in cui raccon­ta sensazioni, ricordi, speranze senza rivelare la propria identità. All'inizio nessuno sembra accorgersi dei suoi biglietti, fino a quando un giorno vicino al foglio trova una figurina. Non sa chi l'ha lasciata, anche se sospetta che sia il bambino con la maglietta di Star Wars e un libro aperto sempre in mano. Emilia è sicura che lui sarà il suo primo amico nel palazzo e poco alla volta riuscirà a conquistare tutti gli altri inquilini. Anche se è difficile fidarsi degli altri ed esprimere i propri sentimenti la protagonista capisce che non bisogna lasciarli andare via, ma tenerli stretti, aiutati dall'ingenua visione del mondo di un bambino.

4. Per chi ama le storie romantiche: Un'estate magica

Per chi ama le storie romantiche, il lieto fine e la forza che le donne hanno di reagire agli imprevisti della vita. La protagonista Wiebke, sta attraversando un periodo difficile, non ha passato uno degli esami più importanti del suo corso di laurea, ha scoperto che il fidanzato la tradiva e la sua migliore amica l'ha lasciata tutta sola in estate per trascorrere le vacanze con il suo nuovo amore. Per non rimanere sola in città decide di chiedere ospitalità alla zia Larissa, una donna indipendente e creativa che ha deciso di rifugiarsi in campagna dopo aver rotto i legami con la famiglia. Wiebke non conosce il motivo della sua scelta, sa solo che dopo aver perso il grande amore della sua vita, la donna ha deciso di abbandonare tutto e tutti. L'arrivo di Wiebke, con la sua vitalità e il suo affetto, porta una ventata di novità nella vita di Larissa e nel paesino in cui vive. La donna capisce che deve dare una svolta alla sua vita, complice anche il nuovo vicino di casa.

5. Per chi è alla ricerca della serenità: Prove di felicità

Per chi vuole approfittare dell'estate per fermarsi, ricaricarsi e tornare al lavoro con più energie e una visione della vita diversa, e positiva. La felicità è un sentimento che spetta a tutti e che se non lo abbiamo, lo possiamo ricercare attraverso azioni e stati d'animo. Il libro ci suggerisce 25 idee per conquistare la felicità. Gesti individuali, azioni semplici possono insegnarci a trarre soddisfazioni dalla vita di tutti i giorni. Nonostante le difficoltà, le perdite, le malattie, la felicità è una scelta che dobbiamo compiere ogni giorno. Persino a tavola possiamo coltivare la felicità, scegliendo i cibi che influenzano i sorrisi e il benessere del corpo i cosiddetti happyfood. Non dobbiamo fare altro che rimboccarci le maniche e costruirci la nostra felicità.

6. Un grande classico: 1984

Per chi è alla ricerca di un grande classico questo libro è la scelta ideale da mettere in valigia. Il volume scritto nel 1949, agli esordi è stato considerato una lucida rappresentazione del totalitarismo. La storia si svolge in un futuro prossimo del mondo, nel 1984, qui il potere si concentra in tre immensi superstati: Oceania, Eurasia ed Estasia. Al capo del potere politico in Oceania c'è il Grande Fratello, una figura che sa tutto di tutti, che non sbaglia mai, ma che nessuno ha mai visto di persona. Il Ministero della Verità è gestito da Smith, un finzionario che ha il compito di censurare libri e giornali non in linea con la politica ufficiale, di alterare la storia e di ridurre le possibilità espressive della lingua. Anche se controllato costantemente dalle telecamere, Smith comincia a condurre una vita diversa da quella che fino a quel mmento gli è stata imposta.

