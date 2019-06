Festa della musica, i titoli per scoprire tutti i segreti di note e canzoni

Il 21 giugno si celebra la Festa della Musica. L'iniziativa nata nel 1982 in Francia, poco alla volta ha conquistato tutta l'Europa e il mondo. Musicisti, appassionati, dilettanti e amanti della musica, sono pronti a riempire le strade per far risuonare le loro melodie preferite e far conoscere meglio la seconda arte.

Nel nostro paese questo evento ha avuto un impulso decisivo nel 2002. In quell'anno sono state quasi trecento le città che hanno organizzato concerti, manifestazioni a tema, rassegne ed eventi. Da quel momento l'inizio dell'estate coincide con questo appuntamento all'insegna della curiosità e dell'allegria.

Se volete conoscere meglio la storia della musica e alcuni aspetti poco noti, vi suggeriamo alcuni libri che non potete perdere e di sicuro vi faranno apprezzare di più le vostre canzoni preferite.

Il libro racconta la storia di Rob Fleming, accompagnata da un'unica costante: la musica. Il 35enne ha un negozio di dischi a Londra, il Championship Vinyl. La sua storia con Laura è appena finita quindi si sente frustrato e depresso. Per questo ripercorre la top 5 delle sue fidanzate storiche, con cui ha avuto storie disastrose. Rob ci racconta attraverso il libro le sue storie passate, i sentimenti e le delusioni che ha vissuto in tutta la sua vita, tutto rimanda a Laura e ai tentativi che compie per riconquistarla. Il protagonista si domanda perchè tutte le ragazze che ha amato lo hanno sempre lasciato e dove ha sbagliato. L’unica cosa che rallegra le sue giornate e lo fa sentire ancora vivo è la musica, che condivide con gli amici storici e i dipendenti del negozio. Tra una top five e l'altra, l'autore del libro riesce a raccontare il binomio che esiste ed è sempre esistito tra amore e musica.

Scopri di più su Amazon a 9,35€

A differenza dei libri scritti dai musicisti, autobiografie in cui si autocelebrano raccontando avventure e imprese compiute durante la loro carriera, il libro di David Byrne, ex cantante dei Talking Heads, ci descrive molti aspetti che caratterizzano la musica moderna. Anche se i rimandi alla sua esperienza non mancano, l'artista ci parla dell'evoluzione del mondo della musica e della discografia. Per Byrne, il contesto in cui il musicista si muove è una parte fondamentale della sua creazione. Dai piccoli club ai grandi auditorium, i diversi metodi di registrazione e di fare musica, sono tanti piccoli pezzi del puzzle che vanno a contribuire al successo di un gruppo. Nel libro il cantante dei Talking Heads, ci spiega come determinate scelte e contesti hanno influenzato la creatività del suo gruppo e lo hanno portato in vetta alle classifiche. Il libro di Byrne è la scelta giusta per chi vuole scoprire il dietro le quinte della musica moderna e contemporanea.

Scopri di più su Amazon a 16,15€

Cotto, conosciuto come speaker radiofonico ed esperto di musica sulle riviste nazionali e internazionali, ci suggerisce le canzoni ideali da ascoltare in base al nostro stato d’animo e fisico. La voce di Virgin Radio, ci regala un enorme juke-box dove possiamo scegliere le canzoni da ascoltare, che ci vengono presentate come una medicina per risolvere i nostri malesseri. Ci sono quelle per il mal d’amore, quelle antidepressive e quelle per ogni stagione. Allo stesso tempo Cotto ci regala una piccola enciclopedia di storia delle musica, condita con aneddoti spesso impensabili sui diversi cantanti. Questo libro è perfetto per chi è alla ricerca delle canzoni giuste per ogni momento della giornata e della vita.

Scopri di più su Amazon a 15,30€

Il Novecento è stato per la musica un secolo di creatività in cui ci sono stati diversi stili e tendenze. Molti sono i compositori che sono riusciti a a coglierne l'aspetto più profondo portando una ventata di novità: da Debussy e Stravinskij a Schònberg e Webern, fino alla visione più moderna dei compositori contemporanei, che sono riusciti a creare un mix perfetto tra la musica tradizionale e quella attuale. Attraverso le pagine del libro, riusciremo a scoprire tutti i segreti, le note, i colori di una musica che ha dato i natali a quella contemporanea. L'ultima parte del volume ci indica e analizza circa cento opere rappresentative, fondamentali per avvicinarci ad un universo che spesso ci è apparso difficile da capire.

Scopri di più su Amazon a 28,90€

Il romanzo ci racconta del coraggio e della passione del protagonista che lascia Los Angeles per approdare a Berlino in cerca del suo cantante preferito. L'obiettivo di Dj Darky è quello di rintracciare un musicista dell’avanguardia jazz: Charles Stone, in arte Schwae e fargli suonare il suo ritmo perfetto. Giunto a Berlino, il protagonista viene assunto allo Slumberland, un locale in cui è jukebox sommelier. La Berlino che lo accoglie è quella del 1989. Una città pronta a buttare ad abbattere il muro che la divide ma in cui rimangono i preconcetti, l’odio, le paure e la diffidenza impressa negli occhi di chi si incontra per la strada. Ma per Dj Darky la vita è musica, ancorato a suoni, rumori, note e canzoni che lo hanno sempre accompagnato, ripercorre il suo passato.

Scopri di più su Amazon a 15,72€