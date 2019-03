I libri che ci aiutano a fare ordine e a liberarci dal superfluo

Laè ormai alle porte e con lei si ha voglia di liberarsi delle cose vecchie e polverose, residuo del lungo e freddo inverno. Se non vediamo l’ora di intraprendere le, ma lo vogliamo fare nel modo corretto, un aiuto ci arriva dai libri che ci insegnano l’antica arte giapponese delche ha conquistato anche l'occidente. Siete pronti a rimboccarvi le maniche e liberarvi del superfluo per avere una? Allora continuate a leggere e vi suggeriamo i libri imperdibili!

1. Per chi ama la filosofia zen: Il magico potere del riordino

Il benessere personale e la felicità interiore passano attraverso l'ambiente che ci circonda. Questo è l'insegnamento che l'autrice del libro Marie Kondo ha voluto diffondere a tutti i suoi lettori. La scrittrice giapponese ha creato un metodo che si ispira alla filosofia zen. Il riordino fisico comporta una serie di vantaggi soprattutto personali. Per questo i suoi consigli ci spingono a mettere in ordine negli spazi domestici. Vivere in un ambiente ordinato privo del superfluo aumenta la fiducia in sé stessi, libera la mente, solleva dall'attaccamento al passato, valorizza le cose preziose, induce a fare meno acquisti inutili. Prediligere il caos invece ci allontana e pone una barriera contro il momento dell'introspezione e della conoscenza personale. Quindi pronti a fare ordine?

2. Consigli pratici ed efficaci: In principio era il caos... 101 consigli per tenere in ordine la casa

Amate avere la casa in ordine, ma in realtà vivete nel caos perchè non sapete da dove iniziare? Avete un'amica super disordinata che ha bisogno di una guida? Allora questo libro è la scelta ideale da regalare o da avere tutto per sè. Per avere una casa perfetta basta ritagliarci del tempo e iniziare a liberarci poco alla volta dei vecchi ricordi di una storia ormai finita, di un regalo che non ci è mai piaciuto. Stanza per stanza riusciremo a liberarci di ciò che ci lega al passato e rendere l'ambiente più funzionale e organizzato. Non resta che rimboccarci le maniche.

3. Per liberarci del passato: L'arte del riordino. Libera la tua casa e dai una svolta alla tua vita

Vestiti, vecchi mobili, documenti e utensili riempiono casa nostra creando il caos? Accumulare oggetti e abiti che non ci servono più, sono all'origine di un'energia negativa che si riflette nella nostra sfera psicologica e nelle relazioni personali. Adattando i principi del feng shui al contesto occidentale, il volume con ironia e senso pratico ci offre un metodo semplice per riorganizzare gli spazi, con esempi e consigli mirati per ogni ambiente della casa. Dal guardaroba alla cucina, dalle camere al bagno fino all'ufficio avremo ogni ambiente sempre in ordine libero da zavorre e accumuli e riappropriarsi di sè stessi.

4. Per chi ha poco tempo: Decluttering in 10 minuti: Semplici abitudini per una casa sempre impeccabile

Avere la casa in disordine o la scrivania su cui regna il caos non solo ci impedisce di vivere in pieno gli ambienti o di lavorare bene, ma ci limita e ci porta via energia vitale. Non sempre abbiamo il tempo sufficiente per mettere tutto in ordine. Con questo volume è possibile creare un ambiente funzionale ed efficiente in pochi minuti. Il libro insegna a liberarci del superfluo e a sistemare ciò che ci circonda in modo pratico per avere tutto a portata di mano. Il testo è anche un valido aiuto per chi ha paura di ripiombare nuovamente nel disordine. Il libro infatti attraverso spiegazioni chiare e semplici ci insegna a mantenere costantemente la casa pulita.

5. Per imparare fin da piccoli: L'arte di insegnare il riordino ai bambini

Sappiamo benissimo che i bambini sono disordinati e che ordinargli di mettere in ordine non sempre ci fa ottenere i risultati sperati. I bambini, infatti, non sanno che cosa significa riordinare, per questo Nagisa Tatsumi insegna prima ai genitori e poi ai più piccoli. Nel libro troveremo una piccola guida in cui l'autrice inizia spiegando ai genitori o ai nonni come trasmettere l'arte del riordino ai bambini, con consigli pratici adatti ad ogni età dai 3 anni fino all'adolescenza. Mettendo in ordine il proprio spazio e gli ambienti comuni, i bambini imparano ad avere un sano rapporto con gli oggetti e a vivere il loro spazio liberamente rispettando la libertà altrui. La cameretta è la loro espressione per questo bisogna insegnare a tenerla in ordine nel pieno rispetto della loro creatività.

