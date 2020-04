I libri che renderanno speciale questa primavera

I libri sono il mezzo migliore per andare alla scoperta di epoche lontane a sconosciute, ma anche vivere avvincenti avventure piene di pathos e tensione. I romanzi sono anche il rifugio per i più romantici che non vedono l’ora di immergersi in appassionanti storie d’amore.

Basta sfogliare le pagine di un libro e in un attimo si intraprendono magici viaggi o ci si immedesima con la vita del protagonista, stando comodamente seduti sul divano o in giardino.

Se ogni momento dell’anno è ideale per leggere, la primavera non può essere da meno. Simbolo del risveglio dal lungo inverno è l’occasione ideale per dedicare del tempo a sé stessi e dedicarsi al libro dell’autore preferito o alla scoperta di nuovi generi.

Se siete alla ricerca di un volume che vi faccia compagnia, ecco una selezione dei migliori libri da avere in libreria.

La protagonista del romanzo è Jane, una ragazza inglese di vent’anni, che dopo aver conseguito il diploma a pieni voti, decide di trascorrere l’astate come ragazza alla pari presso una ricca famiglia romana. Il suo intento è guadagnare un po’ di soldi e seguire il suo sogno, dedicarsi all’arte e al disegno, nonostante gli zii, gli unici parenti che le sono rimasti, la vorrebbero impegnata in studi di economia. Il cuore detta tutte le sue scelte, anche quella che la spinge verso lo zio del bambino di cui si deve occupare. Edoardo Rocca: bello, sicuro di sé, sfuggente, la intimorisce e la attrae. Anche se appartengono a due mondi differenti, basta una sola notte insonne e tra i due nasce un’affinità che sfida il buonsenso. Oltre alla differenza d’età, Edoardo nasconde segreti ed errori che potrebbero travolgere lui e Jane.

Il libro di Jennifer Egan è un romanzo storico ambientato alla vigilia della seconda Guerra Mondiale. L'autrice racconta la storia di Dexter Styles, un uomo potente che ha in pugno mezza New York e Anna, sua figlia, che percepisce l’importanza del padre. La guerra è sempre più vicina, Dexter è scomparso da alcuni anni e Anna ormai lavora nei cantieri navali. Ora che le donne possono sostituire nel lavoro gli uomini impegnati al fronte, la ragazza si rivela combattiva e determinata ad affermare il ruolo della donna. Quello in cui vive è un mondo in continuo cambiamento in cui ragazze spavalde ballano nei nightclub dominati dai gangster. Proprio qui Anna rivede il padre e capisce che attorno alla scomparsa dell'uomo aleggiano una serie di misteri.

Il libro è un romanzo horror scritto a quattro mani da Stephen King e da Richard Chizmar. La protagonista Gwendy Peterson ha dodici anni, vive a Castle Rock ed è cicciottella. Per questo motivo è vittima del bullo della scuola, che è riuscito a farla prendere in giro da metà dei compagni. La ragazzina decide di correre tutte le mattine sulla Scala del Suicidio, un promontorio sopraelevato che prende il nome da un tragico evento avvenuto anni prima e diventare così magra che nessuno potrà più prenderla in giro. Un giorno, mentre riprende fiato si accorge della presenza di un uomo alto, con gli occhi azzurri e un lungo pastrano. Mr. Farris la osserva da un pezzo, anche se Gwendy sa di non dover dare confidenza agli sconosciuti, gli sembra davvero speciale. L’uomo ha un regalo per lei, una scatola in mogano antico e solido, coperto da una serie di bottoni colorati. Premendoli Gwendy potrebbe ottenere tutto ciò che vuole sia nel bene che nel male.

Ogni famiglia ha storie, segreti e tesori che vengono tramandati di generazione in generazione. Anche quella di Nina, proprio lei inizia a raccontare la storia della sua famiglia, nel momento in cui tutte le donne di casa si stringono attorno alla nonna per vegliarla. Teresa custodisce un segreto da tutta la vita e quando capisce che la sua memoria inizia ad abbandonarla decide di metterlo al sicuro, come? Sdraiandosi nel letto, zitta e immobile, e decidendo di non alzarsi più. Le figlie Irene e Flora, la cugina Rusì, la badante Pilar non sono disposte a rinunciare a lei. Decidono di spostare il letto al centro del salotto, dove rimane per dieci anni. Quella di Teresa non è una famiglia convenzionale, Irene ha dodici dita ai piedi, Pilar riconosce i sogni che nascono da dentro e quelli che arrivano da fuori, Rusì dorme con una torcia da minatore sulla fronte. Giunta alla fine della sua vita Teresa notte dopo notte, lascia andare i suoi segreti, quelli che l’hanno fatta vivere nella paura e nel senso di colpa, finalmente liberando sè stessa.

Il libro adatto ai ragazzi e agli adulti racconta la storia di Ava, una ragazza che adorava cantare e che aveva tanti amici. Ora è solo una ragazza con le cicatrici. Ad un anno dall'incendio in cui ha perso i genitori è costretta a tornare a scuola. Una scuola nuova dove non conosce nessuno piena di ragazzi che non faranno altro che osservare il suo viso pronti a prenderla in giro. Non appena entra nella scuola e cammina nei corridoi, sente solo sussurri fino a quando i suoi occhi incontrano quelli di Asad e Piper, a cui non importa il suo aspetto. Anche loro soli e incompresi non vedono le cicatrici di Ava. La loro amicizia l'aiuterà a ricominciare e a capire che nessuno è diverso, ma ognuno è unico così come è scoprendo la forza che ha dentro di sé.

