I nuovi titoli in uscita a marzo da non farsi sfuggire

Il mese di marzo è iniziato da poco, ma si preannuncia ricco di novità soprattutto per quanto riguarda i libri in uscita. Con l'allungarsi delle giornate e le temperature più miti, è piacevole fare una passeggiata nel parco per poi rilassarsi e leggere un bel libro all'ombra di un albero o baciati dal sole. Per gli amanti della lettura questo mese è ricco di novità e la scelta è molto varia. Si va dai gialli ai thriller per gli appassionati di suspance e intrighi, ai romanzi, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ecco una selezione dei migliori titoli da non farsi sfuggire e da tenere nella propria libreria.

1. Ispirato ad una storia vera: È da lì che viene la luce

Il romanzo uscito il 5 marzo, si ispira liberamente alla storia di Wilhelm von Glöden, un fotografo tedesco, che si trova a contatto con un mondo totalmente diverso dal suo, in cui l'arte è il mezzo per essere liberi. L'uomo alto e pallido, vive a Taormina ed è totalmente diverso dagli altri abitanti. Proprio per questo suscita curiosità, soprattutto in un ragazzo, Sebastiano. Quando il barone decide di fotografarlo, viene catapultato in un mondo del tutto nuovo. Grazie al ragazzo e alla governante Trier impara qualcosa sull'amore che nessuno gli aveva mai insegnato nella fredda casa in cui era stato cresciuto. L'arte che non odia ciò che è diverso, ma lo accoglie, non è in grado di opporsi alla violenza umana. La violenza fascista lo troverà impreparato davanti all'odio e alle discriminazioni, rischiando di risucchiarlo al suo interno.

Scopri di più su Amazon a 18,50€

2. Un giallo in cui le protagoniste sono due donne: Le parole di Sara

L'autore della serie i Bastardi di Pizzofalcone, torna in libreria il 12 marzo con un giallo in cui le protagoniste sono due donne. Sara e Teresa sono cresciute insieme, ma totalmente diverse tra di loro. Sara per amore ha rinunciato al marito e al figlio e ha scelto di dedicarsi totalmente al lavoro all'interno di una delle più segrete unità dei Servizi. Teresa, invece, ha deciso di rinunciare a tutto per raggiungere i vertici dell'unità. Sempre pronta e attenta, Teresa improvvisamente ha abbassato la guardia e si è fatta ammaliare da un giovane ricercatore. Quando il ragazzo sparisce senza lasciare traccia, Teresa si rivolge all'amica, con lei ci sono un goffo ispettore e la compagna del figlio morto, che le ha regalato un nipotino, simbolo di speranza.

Scopri di più su Amazon a 16,15€

3. Per chi ama i thriller: Il mistero della casa sul lago

Gli amanti dei thriller non possono perdersi questo libro in uscita il 14 marzo. Un testo in cui suspance e mistero la fanno da padrone. La vita di Gina, una tranquilla casalinga del Midwest viene sconvolta dalla morte del marito e dai segreti custoditi dall'uomo. L'adorabile e dolce Mel in realtà era un serial killer, autore di torture e assassini ai danni di diverse donne. Scagionata dall'accusa di complicità Gina è costretta a cambiare continuamente identità, fino a quando decide di andare a vivere nella remota località di Stillhouse Lake. Qui spera di riuscire a far crescere i suoi figli felici. La comparsa di un cadavere nel lago e alcune lettere la trascinano di nuovo nell'incubo da cui cerca di fuggire. Anche questa volta sarà costretta a difendersi da sola.

Scopri di più su Amazon a 9,90€

4. Un crudele gioco da risolvere: Le sette morti di Evelyn Hardcastle

Il thriller nelle libreria dal 28 marzo ci rivela quanto sia pericoloso partecipare ad un ballo in maschera. I protagonisti sono membri dell'alta società che conoscono bene la tenuta di Hardcastle, scenario di un omicidio 19 anni prima. Ad anni di distanza, la tenuta è nuovamente al centro di un dramma. Durante i fuochi d'artificio, la giovane e bella figlia di Lord Peter e Lady Helena, scivola nell'acqua del laghetto dopo aver ricevuto un colpo di pistola. L'invito al ballo si rivela un gioco spietato per Aiden Bishop. Finché Aiden non risolverà il mistero, la morte della ragazza si ripeterà giorno dopo giorno. Al sorgere di ogni nuova alba, Aiden si sveglia nel corpo di un ospite differente, solo scoprendo l'assassino il gioco avrà fine.

Scopri di più su Amazon a 15,30€

5. Per scoprire il dietro le quinte: Bohemian rhapsody dietro le quinte

Per chi ha amato il film sulla vita di Freddie Mercury, che ha visto il protagonista, Rami Malek conquistare l'Oscar, dal 28 marzo è possibile scoprire il dietro le quinte delle riprese. Il libro ufficiale della pellicola ci racconta il percorso intrapreso dal cantante dei Queen e ci porta sul set attraverso centinaia di scatti che ritraggono i membri della band e del loro entourage, tra cui Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor. Il libro è la testimonianza dell'atmosfera respirata sul set e dell’indimenticabile esperienza cinematografica.

Scopri di più su Amazon a 17,00€