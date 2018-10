I libri imperdibili da leggere durante la stagione più fredda

L’autunno è la stagione ideale per gli amanti dei libri. Le strade sono ricoperte da foglie, le temperature si abbassano sempre di più e le giornate sono caratterizzate da pioggia e cielo scuro. Le condizioni perfette per rimanere in casa sul divano ed immergersi in un libro mentre si sorseggia una cioccolata calda o una tisana. Vi presentiamo alcuni libri che accompagreranno i vostri pomeriggi autunnali.

1. Suite 405 di Sveva Casati Modignani

La scrittrice italiana si misura con un nuovo romanzo in cui la vita dei protagonisti si intreccia. Lamberto e Giovanni sono due uomini che provengono da due mondi opposti e lontani, ma inaspettatamente le loro strade si incrociano. Dal loro incontro nasce un avvincente intreccio di destini in cui si rispecchia l'Italia di oggi, divisa da contraddizioni e lotte sociali, ma unita da un profondo e assoluto bisogno di giustizia e amore.

Scopri di più su Amazon

2. Non dirmi che hai paura Giuseppe Catozzella

Samia è una ragazzina di Mogadiscio appassionata di corsa. Condivide i suoi sogni e le sue giornate con Alì, l'amico del cuore. Tutto questo avviene mentre intorno la Somalia è sempre più preda dell'irrigidimento politico e religioso. Samia con la sua passione sogna un destino di riscatto per il paese martoriato e per le donne somale. Diventa un simbolo per le donne musulmane in tutto il mondo, il suo sogno è vincere le Olimpiadi di Londra del 2012. Ma tutto diventa difficile. Intraprende l'odissea dei migranti dall'Etiopia al Sudan e, attraverso il Sahara, alla Libia, arriva in Italia.

Scopri di più su Amazon

3. The Game di Alessandro Baricco

Quella che stiamo vivendo è una rivoluzione tecnologica fatta di nuovi oggetti, in cui c'è stata un'insurrezione mentale. L'obiettivo era quello di eliminare la ripetizione delle tragedie del Novecento. Niente più confini, niente più élite, niente più caste sacerdotali, politiche, intellettuali. Nel libro i problemi sono tradotti in partite da vincere in un gioco per adulti-bambini in cui quella che emerge è la verità.

Scopri di più su Amazon

4. L'inferno è una buona memoria di Michela Murgia

Una delle più importanti autrici italiane racconta com’è diventata femminista a 30 anni grazie a un romanzo medieval-fantasy. In un viaggio che comincia in mezzo al mare e in mezzo al mare ritorna, racconta come e perché ha cominciato a temere le gerarchie religiose, come e perché non ha mai smesso di giocare di ruolo nel mondo magico di Lot, come e perché certi libri sono fondamentali per la nostra crescita.

Scopri di più su Amazon

5. Lezioni di disegno di Roberta Marasco

Una famiglia piena di misteri finché la protagonista non interrompe questo giro vizioso. Il libro ambientato tra la Barcellona del 2016 e quella degli anni ’70 parte dalla morte di Gloria, mamma di Julia. Per tutti era la moglie remissiva di un complice del regime di Franco. In realtà, è stata l’amante per tutta la vita di un italiano che alla dittatura si opponeva. Il libro ci rivela come non conosciamo bene neanche chi ci ha messo al mondo, ma arriva un momento in cui bisogna fare luce sul passato per costruirsi un futuro.

Scopri di più su Amazon

