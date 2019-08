I migliori titoli usciti a luglio: ecco i libri da mettere in valigia

Caldo, mare, viaggi, non c'è modo migliore di passare le vacanze se non rilassandosi con un bel libro mentre si è comodamente distesi sull'amaca, in spiaggia o mentre ci si sposta in treno. Tra romanzi rosa per le più romantiche, libri gialli perfetti per chi ama il mistero, fino a quelli fantasy per chi vuole perdersi in mondi incantati, le alternative sono tante.

La ricerca del titolo che fa per noi non è sempre semplice, oltre ai grandi classici, possiamo dare uno sguardo alle nuove uscite in libreria e fortunatamente luglio è un mese ricco di novità.

Scrittori esordienti e grandi autori che ritornano con nuovi titoli, hanno riempito gli scaffali delle librerie. Pronti a scoprire i libri da mettere in valigia? Ecco una piccola selezione dei volumi usciti a luglio che non potete perdervi.

1. Una nuova avventura per il commissario Ricciardi: Il pianto dell'alba

Con questo libro De Giovanni saluta il commissario Ricciardi e le avventure ambientate negli anni trenta. La serie si conclude con un'indagine ricca di intrecci e storie parallele che vede coinvolti molti dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel corso dei libri, dodici, dedicati al commissario. L'uomo ha dovuto attraversare e sopportare dolori e dispiaceri, fino a quando ha incontrato la donna della sua vita, che lo ha reso felice regalandogli un figlio. Solo che il destino a volte gioca brutti scherzi, soprattutto a coloro che sono destinati a soffrire. Ricciardi nel torrido luglio del 1934, si trova a dover indagare sull'omicidio di una sua vecchia conoscenza. La vittima è la persona che per poco non lo ha privato del suo futuro. Ancora una volta, deve affrontare il male e tentare di ricomporre ciò che gli altri hanno distrutto.

2. Per chi ama le atmosfere degli anni trenta: Le figlie del capitano

Questo libro racconta la storia di tre giovani ragazze spagnole che devono abbandonare la loro terra d'origine, la Spagna, per trovare la loro strada e realizzare il sogno di una vita migliore. Il padre delle protagoniste decide di andare alla ricerca della fortuna aprendo un piccolo ristorante a New York. Siamo nel 1936 e nel cuore della comunità spagnola della Grande Mela. La morte improvvisa del proprietario, costringe le sue tre figlie ventenni a lasciare la Spagna per prendere le redini dell'azienda di famiglia. Le ragazze si trovano catapultate in una realtà del tutto diversa, in cui si troveranno alle prese con le difficoltà dell'integrazione. Victoria, Mona e Luz Arenas, però, sono giovani coraggiose e determinate a farsi strada spinte dal desiderio di trasformare in realtà il sogno di una vita migliore.

3. Per gli appassionati dei romanzi storici: L'eredità di Agneta

Per chi ama le ambientazioni storiche ed è alla ricerca di una storia romantica, questo titolo è perfetto. La storia ambientata nella Stoccolma dei primi anni del '900, ha come protagonista Agneta, contessa di Löwenhof, che a 25 anni ha chiuso ogni rapporto con la famiglia. La ragazza di nobili origini ha deciso di rinunciare ai privilegi, per inseguire le sue passioni. La pitture e l'arte, insieme a Michael, ambizioso avvocato, riempiono le sue giornate. Fino a quando un telegramma arriva a sconvolgerle la vita. Un incendio ha causato la morte del padre e il ferimento del fratello, quest'ultimo le chiede di tornare e prendere la guida della tenuta e dell’allevamento di purosangue a Löwenhof. Divisa tra il dovere e i suoi sogni di libertà, Agneta sospetta che l’incendio sia stato di matrice dolosa. A peggiorare la situazione c'è la madre che la vorrebbe sposata all’aristocratico Lennard. Confusa e incapace di prendere una decisione, la ragazza troverà sostegno solo in Max, il giovane guardiano delle scuderie da cui si sente attratta.

4. Per chi è rimasto colpito dall'incendio del simbolo francese: Notre-Dame

L'immagine di Notre-Dame in fiamme ha sconvolto numerose persone. Il simbolo di Parigi e un monumento di inestimabile valore è scomparso davanti ai nostri occhi increduli. Tra questi c'è anche il celbre scrittore Ken Follet che nel suo romanzo più famoso, "I pilastri della terra", aveva descritto minuziosamente il rogo della cattedrale di Kingsbridge, premonizione di quanto è accaduto a Parigi. Nel romanzo l'autore raccontava come uomini e donne erano giunti da diversi paesi per aiutare a ricostruire la cattedrale. Con questo libro, Follet ha voluto fare lo stesso. Oltre a rendere omaggio a Notre-Dame, devolverà i proventi alla Fondation du Patrimoine. L'autore nel libro racconta come si è sentito quando ha assistito a questo disastro, ripercorre i momenti storici più importanti e l'influenza che la cattedrale ha avuto su diversi autori tra cui Victor Hugo.

5. Un romanzo intenso ed emozionante: Sapore amaro

Anita Nair, autrice di "Cuccette per signora", anche in questo romanzo racconta le donne, concentrandosi sulla condizione femminile in India, e sulla vita segnata dal dramma e dalla violenza. Il romanzo inizia con il suicidio di Srilakshmi, una brillante scrittrice e docente di zoologia. Nessuno conosce il motivo, ma le teorie si rincorrono e il suo nome diventa quasi leggenda. A cinquantadue anni di distanza, un resort sul fiume Nila, diventa il teatro dei destini di alcune donne, tutte con un passato ingombrante alle spalle. Urvashi, giornalista di successo con un matrimonio ormai esausto, scappa da un amante che non accetta la fine della loro relazione. Najma, sfregiata con l'acido per aver rifiutato una proposta di matrimonio, privata del proprio volto e del lavoro di insegnante, non ha perso la fierezza e la caparbietà. Urvashi deve affrontare il suo stalker, mentre Megha, che ha solo sei anni, si nasconde in un vecchio armadio in una stanza del resort per scappare dal suo orco. Qui incontra l'anima intrappolata di Srilakshmi, che non trova pace ma che darà la forza alle altre di lottare e resistere.

