Dall'acqua micellare al latte detergente, ecco i migliori struccanti per ogni tipo di pelle

Struccare con cura viso e occhi è importantissimo per detergere la pelle, combattere imperfezioni e impurità e per ritardare l'invecchiamento cutaneo, ma è altrettanto importante scegliere i prodotti giusti, che siano adatti al nostro specifico tipo di pelle e che non contengano ingredienti aggressivi o nocivi. Per questo abbiamo selezionato i migliori struccanti in grado di rimuovere qualsiasi traccia di makeup, anche waterproof!

Lo struccante di Bioluma deterge delicatamente la pelle rimuovendo impurità, trucco e residui di makeup; ricco di principi attivi funzionali (bava di lumaca, acido ialuronico, acidi della frutta, estratto di mirtillo, proteine idrolizzate della seta), è adatto a tutti i tipi di pelle (secca, grassa, mista e sensibile) ed età, ha una consistenza in gel fresca ed idratante, un profumo delicato e piacevole e lascia la pelle morbida e pulita. Inoltre è dermatologicamente testato, è formulato con ingredienti di origine naturale e vegetale ed è 100% made in Italy.

L'acqua micellare marcata N.A.E. deterge delicatamente, rimuove il makeup da viso e occhi e purifica e lenisce la pelle lasciandola morbida e pulita. Arricchita con acqua di rosa Damascena biologica, questa acqua micellare è formulata con il 99% di ingredienti di origine naturale, di cui il 10% sono prodotti da agricoltura biologica, è certificata da Ecocert Greenlife ed ha una formula vegana, priva quindi di ingredienti di origine animale. Puoi utilizzarla sia al mattino, per risvegliare delicatamente la tua pelle con la sua fresca texture, che alla sera, per rimuovere il makeup e le impurità dalla pelle, e non necessita di risciacquo.

Il latte struccante di Phytorelax Laboratories rimuove efficacemente il trucco e le impurità lasciando la pelle intensamente nutrita, luminosa e morbida. Ideale per le pelli mature, la sua formula naturale (11% di ingredienti biologici e 99% di ingredienti di origine naturale) è arricchita dall'estratto biologico di bacche di Goji, dall'incredibile antiossidante per combattere i segni del tempo, e dalla borragine, mandorla, olivo e lino, oli vegetali naturalmente ricchi di Omega 3 e 6, che nutrono ed idratano a fondo la pelle. Inoltre questo latte struccante è dermatologicamente e oftalmologicamente testato, è nichel tested (<0,0001%) e non contiene coloranti di sintesi, Organismi Geneticamente Modificati (OGM), siliconi, parabeni e oli minerali.

L'acqua micellare di Garnier strucca, deterge e idrata viso, occhi e labbra in un solo gesto, per una pulizia del viso delicata e profonda: le micelle, infatti, agiscono come magneti che attraggono le impurità in unico gesto delicato, senza bisogno di strofinare e, di conseguenza, irritare la pelle. Le impurità vengono catturate all'interno delle micelle e la soluzione acquosa che le contiene le trascina via delicatamente. Essendo bifasica, la parte oleosa rende questa acqua micellare efficace anche sul trucco waterproof e su quello più ostinato e non è necessario risciacquare (ricorda però di agitare sempre il prodotto prima dell'uso). Inoltre è dermatologicamente e oftalmologicamente testata e lascia la pelle pulita, morbida ed idratata, senza irritazioni, secchezza o rossori.

