5 accessori particolari da donna sotto i 10€

Perfetti da regalare ai propri cari, ma anche da regalarsi per dare un tocco originale ai propri outfit, gli accessori sono un elemento fondamentale capace di definire il nostro stile, personalizzare anche il vestito più scialbo e trasformare qualsiasi tipo di look, sintetizzando la personalità di chi li indossa. Abbiamo quindi selezionato per voi 5 accessori cheap & freak, dallo stile unico e particolare e tutti al di sotto dei 10 euro: scoprili subito!

Questa collana è un'idea regalo perfetta da scambiarsi con la propria migliore amica (o amico): infatti, il ciondolo a forma di cuore si può dividere così che entrambe possono conservare ed indossare la propria metà. Realizzato in lega placcata in argento e strass, il ciondolo è grande circa 3 cm ed è decorato con l'incisione "Best Friend", mentre la collana è realizzata in lega placcata in argento ed è lunga circa 50 cm.

Romantici e femminili, gli occhiali da sole con montatura a farfalla sono un vero must have, capace di donare un tocco glamour e originale a qualunque tipo di outfit. Gli occhiali butterfly marcati Kimorn sono un modello a tinta unita e basic, per abbinarli con tutto, dotato di lenti non polarizzate UV400 e realizzato in metallo di alta qualità, con cerniere rinforzate per resistere al tempo e all'usura. Inoltre, sono disponibili in 3 colori diversi (nero, arancione e rosso) e nella confezione è compresa una custodia morbida, ideale per proteggerli durante il trasporto.

Una borsa pratica e leggera, realizzata in materiale resistente e con due manici alti per portarla comodamente a spalla. Priva di tasche interne, questa shopper riutilizzabile ha uno sfondo nero con simboli e scritte in oro a tema Harry Potter, è ben realizzata ed è molto morbida, così da poter essere ripiegata e trasportata facilmente.

Ideale per dare un tocco femminile e originale al proprio look, e ovviamente per le amanti dei gatti, il cappello di Yuson Girl è realizzato in misto cotone lavorato a maglia e si caratterizza per delle deliziose orecchie da gatto. Morbido, comodo e caldo, ha una vestibilità ottima, è bello da indossare e le orecchie sono realizzate alla perfezione.

Dallo stile glamour ed elegante, gli orecchini di Lydreewam sono realizzati in argento sterling 925 e sono arricchiti da un pendente con un numero (puoi scegliere i numeri da 0 a 9) decorato con pavè di zirconi cubici (pietre 3A zirconi raccolte a mano). Leggeri, sicuri e comodi da indossare, questi orecchini sono nichel tested e ipoallergenici e possono essere indossati sia con che senza pendente, diventando così semplici ma eleganti orecchini a cerchio. Nella confezione troverai un orecchino con pendente (diametro esterno 20mm), due tipi di chiusura diversa (a farfalla in gomma e in metallo) e un sacchetto in velluto.

