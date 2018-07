Bikini basic, la collezione di Yamamay per l'estate 2018

Siamo tutte attratte dal bikini con la fantasia di tendenza, che sia a righe o a fiori, dal trikini, dal costume intero… ma spesso sottovalutiamo l’importanza di avere top o slip super basic da abbinare anche con un look spezzato. È importante infatti avere dei bikini basic che valorizzino al meglio il nostro corpo e ci facciano sentire sicure e belle anche in spiaggia. Ecco quindi i bikini che ogni donna dovrebbe avere!

1. Costume push up con monospallina

Questo pezzo sopra push up è perfetto per chi ha il seno medio e che ha bisogno di un po’ di sostegno, grazie al push up e alle spalline da legare direttamente al collo. Da evitare se si ha il seno troppo piccolo, si potrebbe incorrere nell’antiestetico rischio di non riempire del tutto la coppa del reggiseno.

2. Balconcino coppe differenziate

Il modello balconcino si adatta invece a quasi tutte le taglie e le tipologie di seno. Avvolge le forme e dona armonia a qualsiasi fisicità. Perfetto per essere abbinato ad uno slip semplice.

3. Costume slip con fiocchi

Lo slip perfetto per chi non ama i rotolini sui fianchi. Grazie ai fiocchi si può infatti regolare su misura la larghezza dello slip. Inoltre questo modello basic è perfetto anche per nascondere un po’ le culotte de cheval.

4. Costume slip medio

Se avete dei rotolini sulla pancia che non amate mettere in mostra questo è lo sip basic che fa al caso vostro. A vita leggermente più alta del normale, ma senza esagerare per non rischiare di incorrere nell’effetto “muta da sub”.

5. Costume top annodabile

Molto di tendenza in questa stagione è il costume a top. Questo modello in particolare è reso ancora più particolare e grazioso dal nodo sul davanti. Perfetto per chi ha il seno piccolo e davvero super comodo!

