Moda autunno inverno 2018/2019: la borsa diventa colorata e maxi

La borsa è uno degli accessori più amati dalle donne, mini o maxi, sono sempre presenti nell'armadio di tutte e dettano le regole in materia di look all'avanguardia.

Per questo inverno, le novità sono già arrivate dalle migliori passerelle, quindi preparatevi e prendete appunti!

Le borse più in voga saranno molto colorate e molto grandi, fluo oppure con stampe comics o graffitti, faranno da padrone durante le giornate invernali. Ovviamente la dimensione dipenderà anche dallo stile di vita, ma la parola d'ordine sarà: ESAGERARE!

L'accoppiata vincente per le donne più coraggiose sarà l'abbinamento fucsia-viola, altrimenti il fucsia potrà essere usato per esaltare un look total black.

Alla Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2018/2019 una delle proposte più apprezzate è stata quella di Stella Mc Cartney: una maxi bag doppia color cuoio: ideale per una giornata di lavoro; quella più stravante è stata invece la proposta di Sonia Rykiel: una maxi bag coperta di pelliccia.

