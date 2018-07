Borse da mare, le scelte migliori per il vostro outfit estivo

Una donna al mare avrebbe quasi bisogno di portarsi un trolley. Telo, creme protettive per il corpo, olio per i capelli, una rivista, un libro, le cuffiette per la musica, una bottiglietta d’acqua fresca, il power bank per non rimanere senza telefono. Beh… sicuramente una borsa da mare deve essere capiente. Oggi abbiamo selezionato per voi le 5 migliori borse da spiaggia che potete trovare su Amazon!

1. Diealles Borsa da Spiaggia in Tela

La nostra scelta come miglior borsa da mare va a questa borsa in tela con una stampa davvero simpatica e di tendenza: i cactus! La borsa è perfetta per la spiaggia! Leggera, perché in tela, chiusura con la zip e pochette interna per tenere al sicuro i vostri oggetti più importanti.

2. Borsa da Mare Grande

Questa borsa da mare è la scelta perfetta se volete un buon prodotto ad un’ottimo prezzo. Ad un prezzo molto conveniente avrete la vostra borsa da mare in tela, con la zip, ed un’infinità di fantasie tra cui scegliere, come questa rossa e bianca a strisce.

3. TININNA Donne Estate

La borsa in paglia è sicuramente la scelta più fashion per le vostre giornate in spiaggia, stupenda anche se la vostra giornata prosegue con un’aperitivo al tramonto. Ecco quindi una borsa in paglia super classica e basic, che con il giusto outfit potrete indossare anche in città.

4. Sundek Borsa spiaggia

Se volete investire un po’ di più in un prodotto di qualità la borsa da spiaggia della Sundek non vi deluderà sicuramente. Una borsa dal colore pop, perfetta da abbinare ad un classico costume nero in tinta unita.

5. Anna Cecere Borsa a mano

Amate i look eccentrici anche in spiaggia? Questo secchiello in paglia con applicazioni è quello che fa al caso vostro per una giornata al mare!

