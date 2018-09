Come indossare la borsa di paglia in città

Le borse di paglia non sono soltanto un accessorio da spiaggia, ma sono diventate parte integrante dell'abbigliamento da usare in città perchè donano al look quel non so che di retrò, che si adatta ad uno stile di vita frenetico.

Per tutto il mese di settembre portare la borsa di paglia in città sarà di tendenza, magari abbinandola con un trench, gonne, abiti floreali e stivaletti estivi.

Per quanto riguarda le dimensioni non ci sono dictat particolari, si possono usare sia le piccole che le grandi, l'importante è che abbiano colori vivavi e tessuti naturali che ci ricordano la spiaggia....

Anche la Duchessa Megan Markle ha sfoggiato una piccola borsa di paglia rigida, portata a mano, che le ha donato un look decisamente chic.