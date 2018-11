Borse maxi a meno di 20 euro, per donne multitasking e 'attente al prezzo'

Le pochette sono belle, le tracolline anche, ma quando si passano intere giornate fuori casa, ci vuole, per forza una borsa capiente e funzionale. C’è chi ama gli zainetti, chi invece, punta alle shopper, alle borse a mano con doppio manico lungo. Borse maxi, dove mettere di tutto!!!

E’ proprio di queste che vi parliamo oggi, perché abbiamo individuato 5 modelli fashion e funzionali sotto i 20 euro. Come dire di no?

1. Borse chic di Uraqt

Una borsa chic, in pelle, con doppio manico corto, dall’impugnatura comoda, con tracolla, dalla linea arrotondata, con chiusura a cerniera e dettagli dorati. La borsa di Uraqt, disponibile in diversi colori, tutti abbastanza sobri e facilmente abbinabili, è un modello classico, ideale per tutti i giorni.

Scopri di più su Amazon a 18,99 euro

2. Borsa casual e capiente Coofit

Per chi cerca una borsa capiente, ideale per outfit casual, Coofit propone la sua borsa multicolore, a strisce, comoda, capiente, funzionale, con doppio manico, per essere portata a mano e tracolla, per essere messa in spalla. La sua linea si adatta a qualsiasi look, perfetta su un jeans e un cappotto, per affrontare l’inverno all’insegna di stile e comodità.

Scopri di più su Amazon a 20,98 euro

3. Shopper a mano Proking

Una borsa versatile, comoda, dalla linea semplice e raffinata. E’ la shopper di Proking, in ecopelle, con doppio manico lungo e forma rettangolare. Una classica shopper capiente disponibile in grigio, nero e marrone.

Scopri di più su Amazon a 20,99 euro

4. Borsa maxi con tracolla

Una comoda shopper, in pelle, con doppio manico lungo, per metterla comodamente su spalla. Tante tasche, per portafoglio, iPhone e gingilli vari. E’ la borsa di F.anlos, in vendita su Amazon. Un modello classico che si adatta bene su qualunque outfit. La classica borsa ‘salva-giornate’ che ogni donna dovrebbe tenere nell’armadio.

Scopri di più su Amazon a 15,99 euro

5. Borsa in panno Paddy

Una comoda borsa a tracolla di panno, resistente all’usura. Una shopper casual, sporty, perfetta anche per coloro che vivono in tuta, per lavoro o per scelta. Tante tasche, doppio manico, una tracolla. Una bella linea da tenere d’occhio.

Scopri di più su Amazon a 17,99 euro