Cappelli donna, i più cool per ripararsi dal freddo

Una maxi sciarpa non basta: per affrontare al meglio l'Inverno ci vuole anche il cappello giusto. Di lana, che copra bene le orecchie, che non evidenzi i difetti del viso, ma - al contrario - ne impreziosisca i pregi, i tratti più belli. Per questo è bene saper individuare il cappello più adatto ai propri tratti somatici.

Chi ha il viso magro e ovale, ad esempio, potrà orientarsi su uno zuccotto con pon pon (anche doppio). Chi ha il viso tondo o squadrato, invece, starà meglio con uno zuccotto o con un basco morbido e allungato.

La moda Inverno 2019 ci dà una vasta scelta, proponendo modelli caldi, comodi e trendy da tutti i prezzi e per tutti i visi. Ecco 5 esempi:

1. Cappello basco

Iniziamo con un cappello 'basco' perfetto anche per chi ha il viso rotondo o le mascelle pronunciate. Si tratta di un cappello in lana merino di Jult Sheep, fatto a maglia intrecciata, molto caldo, bon ton e chic.

2. Cappello pon pon e strass

Un cappello di Caspar Fashion, sbarazzino che aderisce bene al capo e che è perfetto per chi ha il viso piccolo, magro e i lineamenti molto delicati. Nero, con pon pon vaporoso e strass di varie dimensioni, per aggiungere un tocco 'sparkling' ad ogni outfit.

3. Cappello con pon pon di pelliccia

Uno zuccotto di lana rigata con pon pon di pelliccia, casual e trendy, disponibile in tante tonalità. E' il modello 4sold, ideale sulla neve ma anche in città. Giovanile e caldo.

4. Cappello con doppio pon pon

Sbarazzino, alla moda, diverso dal solito zuccotto. Un cappello da donna invernale con doppio pon pon di morbidissima pelliccia, disponibile anche nella simpatica versione mamma-figlia.

5. Cappello con paillettes

Luminoso, chic e trendy è lo zuccotto di lana 4sold con pon pon di pelliccia e paillettes dorate. Un modello che sta bene su tubino e pelliccia, ma anche su tuta e bomber.

