Moda Autunno/Inverno 2018-2019: 5 cappotti da non farsi scappare

Essere fashion durante i mesi freddi non è poi impossibile, basta saper comporre in modo intelligente i propri outfit, stando al caldo, ma senza rinunciare mai ad un capo glamour. E, il cappotto (così come il piumino), in questo caso, gioca un ruolo importantissimo.

Andiamo a scoprire 5 modelli di capospalla da avere, assolutamente, nel winter closet:

1. Cappotto di lana a campana

Sbarazzino, chic, diverso dal solito cappotto, è il modello Waterfall di lana di Laozan, in vendita su Amazon. Si tratta di un modello in lana con maniche e collo a costine, svasato a campana, con grandi bottoni davanti. Bello, comodo e versatile: perfetto sia su un jeans che su un abitino elegante. Il cappotto donna Waterfall è disponibile in grigio, rosso e nero.

Scopri di più su Amazon a 30,16 euro

2. Cappotto donna bi-colore

Se cercate un modello aderente e particolare, c’è il cappotto Kword in vendita su Amazon. Un modello slim, color cammello con maniche e bottoni neri, molto fashion e perfetto per la stagione autunnale e invernale. Si presenta come un cappottino casual che completa con stile anche un outfit basic.

Scopri di più su Amazon a 13,49 euro

3. Cappotto doppiopetto verde militare

Un cappottino semplice, sobrio, ma molto glamour è il modello Donne-Mondo in vendita su Amazon. Color verde militare, con doppiopetto, manica morbida con risvolto finale. Un modello che farebbe invidia a qualunque fashion addicted, disponibile ad un prezzo strepitoso.

Scopri di più su Amazon a 13,66 euro

4. Cappotto spigato bianco e nero

Un cappotto spigato non può mancare nel guardaroba invernale. Il modello NonBrand che propone Amazon è da non perdere, per la sua linea e per il suo conveniente prezzo. Si tratta di un modello lungo fino a sotto i fianchi, che si chiude con un solo bottone, ha tasche a filetto ed un bellissimo contrasto bianco-nero.

Scopri di più su Amazon a partire da 23,84 euro

5. Felpa-cappotto

A metà tra un cappotto e un comodo e caldo felpone, il capospalla di Bainasiqi è perfetto per donne che amano vestire casual senza rinunciare ad un tocco di stile. Questo cappotto ha un ampio cappuccio, una chiusura a cerniera asimmetrica ed è disponibile in grigio chiaro, scuro, blu e rosso porpora.

Scopri di più su Amazon a partire da 19,99 euro